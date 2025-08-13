Finale Ligure, torna la processione con la Madonna di Pia

Finale Ligure. Giovedì 14 agosto, dalle 20,30, si terrà la tradizionale processione con l’effigie della Madonna di Pia. Il corteo sacro partirà dal porto di Capo San Donato a bordo della barca Teresa Madre con l’equipaggio del rione dei Neri. La Vergine sarà accompagnata da canoe e imbarcazioni della Lega Navale Italiana.
L’effige arriverà dal mare sulla spiaggia dei Bagni Boncardo intorno alle 21. Si proseguirà verso piazza Abbazia, dove sarà accolta nell’Abbazia Santa Maria. Alla processione parteciperanno il Coro Sine Nomine e il Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia”.
Alle 22:30 sempre in piazza è in programma il concerto dell’orchestra di Roberto Tripepi.