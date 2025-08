Finale Ligure, sicurezza sulle spiagge: nuovo sistema grazie all’intelligenza artificiale

Durante la stagione estiva gli stabilimenti balneari sono fra i siti più esposti a furti e atti vandalici, con importanti perdite economiche. Ma non solo. Le ricadute di vandalismo ed effrazioni possono avere un impatto indiretto anche sulla reputazione del Lido e sulla sicurezza percepita dai bagnanti. Per valutare una possibile gestione preventiva di queste criticità, i Bagni Marini di Finale Ligure hanno recentemente coinvolto BauWatch Italia – azienda specializzata nel settore della sicurezza e delle soluzioni per la videosorveglianza mobile – in una giornata dedicata ad una demo che ha coinvolto anche il Sindacato Italiano Balneari ed il Consorzio Italiano Spiagge.

“Sotto i riflettori” le innovative funzionalità di BauWatch Scout, il sistema di videosorveglianza stand-alone dotato di tecnologia di rilevazione del movimento a 360° per la protezione e monitoraggio continuativi delle risorse critiche.

“Abbiamo avuto l’opportunità di presentare BauWatch Scout durante una demo ufficiale ai Bagni Marini – raccontano Edoardo Grimaldi e Francesco Miotto, Sales Manager di BauWatch Italia. L’evento ci ha consentito di mostrare le funzionalità del nostro sistema di sorveglianza sia al Sindacato Italiano Balneari che al Consorzio Obiettivo Spiagge, non solo di Finale Ligure, ma anche delle aree più ampie di Savona e Genova. Si è trattato di una demo pratica per evidenziare come Scout è in grado di prevenire accessi non autorizzati, ridurre furti, atti vandalici e fornire sicurezza affidabile senza personale in loco”.

BauWatch Scout è un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, dotato di rilevamento del movimento a 360° e verifica in tempo reale, che garantisce una valutazione immediata di qualsiasi attività sospetta riducendo al minimo i falsi allarmi. Quando rileva un movimento non autorizzato, il sistema invia immediatamente un allarme alla Centrale Operativa, consentendo una risposta rapida e massimizzando l’efficacia del controllo. Inoltre, l’illuminazione a LED integrata funge da deterrente visibile, segnalando ai potenziali intrusi che il sito è sotto costante sorveglianza.

Ciò che distingue BauWatch Scout è la sua completa autosufficienza. Alimentato ad energia solare e dotato di batteria integrata, è in grado di funzionare indipendentemente dalla rete elettrica, rappresentando una soluzione ideale per i siti in cui le fonti di alimentazione tradizionali non sono disponibili. Questo garantisce una protezione ininterrotta, anche negli ambienti più difficili.

Posizionato direttamente sulla spiaggia, BauWatch ha dimostrato come la sorveglianza basata sull’AI possa fornire una sicurezza affidabile senza la necessità di una presenza costante in loco.

La capacità del sistema di rilevare e distinguere tra movimenti rilevanti – come accessi non autorizzati durante gli orari di chiusura – e quelli irrilevanti, come animali o fattori ambientali, ha mostrato un chiaro potenziale per ridurre i falsi allarmi fino al 90%, migliorare la reattività e la gestione complessiva del rischio. Questo test pratico si è dimostrato particolarmente prezioso per gli operatori delle zone costiere, aiutandoli a capire come la sicurezza mobile intelligente possa adattarsi alle loro sfide. Di grande efficacia anche l’effetto deterrente degli Scout, ben visibili sul litorale grazie alla luce integrata.