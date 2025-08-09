  • News24
Disagi

Finale Ligure, guasti alla rete idrica: attivate le autobotti a Gorra, Olle, Cà del Moro e Perti Alta

In zona Valgelata tubature riparate

rubinetto acqua

Finale Ligure. Nonostante l’esito positivo dell’intervento effettuato dal Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese nella scorsa notte (tra l’8 e il 9 agosto, ndr), si informa la cittadinanza che si sono verificati nuovi guasti alla rete idrica che rifornisce le zone di Perti Alta, Cà del Moro, Gorra e Olle. Segnatamente la rottura della pompa in zona San Sebastiano, a Perti, e la rottura di un tratto di tubatura in località Valgelata.

Per tale motivo, nelle giornate di oggi e domani, sabato 9 e domenica 10 agosto 2025, si registreranno interruzioni e disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile nelle aree già citate. Il personale tecnico del Consorzio ha provveduto a ridurre la rottura alla tubatura in zona Valgelata, consentendo alle utenze interessate un ritorno graduale alle normali condizioni di fornitura.

Sul posto è stata attivata la Protezione Civile, che sta intervenendo con autobotti per ridurre i disagi alla popolazione.

Si raccomanda di far bollire l’acqua prima di utilizzarla per cucinare e di evitare sprechi fino al ripristino completo del servizio.

