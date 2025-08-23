Finale Ligure, frana sull’Aurelia e torrente Pora: proseguono le opere di messa in sicurezza sul territorio

Finale Ligure. Altra settimana intensa per i lavori pubblici a Finale Ligure, con opere e interventi legati ai gravi danni per il maltempo e per l’alluvione dello scorso maggio.

Per la somma urgenza relativa al torrente Pora: “Lunedì finiamo di palificare e in settimana spostiamo il palo della luce – afferma l’assessore comunale Paolo Folco -. Per la frana a Capo San Donato sull’Aurelia si lavora ad alzare il muro contenitivo, fondamentale per mettere in sicurezza l’Aurelia”.

E non mancano altre somme urgenze sul territorio finalese, come per la contrada Bosio, a Olle, soggeta ad una situazione di dissesto idrogeologico: “Come annunciato è partito il cantiere della palificazione utile a consolidare la strada” aggiunge ancora Folco sui lavori di ripristino del collegamento viario.

Tra gli interventi anche quelli stabiliti alle scuole medie: “Sono state sostituite le valvole dei radiatori con quelle termostatiche; è stata smontata e smaltita la vecchia caldaia. Ora si lavora sulle valvole dell’impianto e sui circolatori”.

“Ricordo, inoltre, che sono state realizzate e sono in corso lavori di manutenzione su diverse aree cittadine, secondo la programmazione di interventi varata dall’amministrazione comnunale” conclude l’assessore finalese.