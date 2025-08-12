Finale Ligure, brutta caduta dall’altalena per un bambino di 9 anni: trasportato al Santa Corona

Finale Ligure. E’ stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un bambino di 9 anni, rimasto ferito a seguito di una brutta caduta dall’altalena.

L’episodio, ancora in fase di ricorstruzione, si è verificato a Le Manie, nell’entroterra di Finale Ligure.

L‘allarme dei genitori è scattato intorno alle 14 e 30.

Allertati i militi della Croce Bianca finalese e l’automedica del 118 in relazione ai possibili traumi provocati dalla rovinosa caduta, pare di natura accidentale.

Il bambino è stato quindi trasferito al nosocomio pietrese per le cure sanitarie del caso: fortunatamente, stando a quanto riferito sul suo quadro clinico, le sue condizioni non sono giudicate gravi.