Finale, la minoranza: “Strade e spiagge sporche. Un fallimento rispetto ai proclami della campagna elettorale”

Finale Ligure. “La stagione ormai giunge al termine e le ultime settimane son state caratterizzate da cumuli di spazzatura nelle isole ecologiche (e non solo), spiagge libere poco pulite con cestini stracolmi di rifiuti svuotati tardivamente. Una pessima immagine per il nostro turismo, un pessimo servizio per la Città ed i suoi cittadini che anche quest’anno hanno visto aumentare la bolletta Tari”. Lo fa sapere, in una nota, il gruppo di minoranza finalese “Impegno x Finale”.

“Strade sporche e maleodoranti, sia nelle zone più periferiche che nei centri storici – spiegano -. Una seconda stagione estiva per la nuova Amministrazione che sta per concludersi anche in questo settore con un bel fallimento rispetto ai numerosi proclami della campagna elettorale”.

“Molte le promesse disattese. Qualcosa non sta funzionando”, concludono i consiglieri di minoranza.