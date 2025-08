Finale, PD: “Questa amministrazione non ha una visione chiara di sviluppo per la città”

Finale Ligure. “Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo appreso che l’amministrazione precedente, che si era presentata con l’intento dichiarato di puntare sul recupero e sulla valorizzazione dell’esistente, forse non ha perseguito del tutto questi obbiettivi ma ha dato spazio, seppur legittimamente, ad operazioni che hanno compromesso parti importanti del nostro territorio. Abbiamo appreso anche che, a un anno dal suo insediamento, questa amministrazione non ha ancora definito né espresso una visione chiara di sviluppo per Finale Ligure”.

Lo dichiara il Partito Democratico di Finale Ligure.

“È importante ricordare che sviluppo non significa necessariamente costruire: significa, prima di tutto, tutela del territorio, lungimiranza nelle scelte e responsabilità verso le generazioni future. Purtroppo, una parte rilevante di questo nostro bellissimo territorio è già stata compromessa. Sta a noi invertire la rotta, prima che sia troppo tardi. Per ciò che riguarda uno degli altri punti all’ordine del giorno e cioè la modifica del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, non possiamo condividere la scelta fatta dall’amministrazione e cioè quella di innalzare da 25.000 a 35.000 l’indicatore ISEE per poter usufruire del rinnovo dopo i primi 8 anni di affitto. L’indicatore ISEE a 35.000 euro è considerato un indicatore relativamente alto che rischia di mantenere in quegli alloggi nuclei familiari a scapito di altri più ‘bisognosi'”.

“E’ chiaro altresì che, trattandosi di materia molto delicata, occorre che il comune mantenga un monitoraggio costante sull’evolversi della situazione di ciascun gruppo abitativo per evitare che si creino, in un momento in cui la “fame” di case è alta e la mancanza di offerta in affitto lungo si fa pesantemente sentire, momenti di oggettiva difficoltà”, concludono.