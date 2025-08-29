  • News24
Ufficiale

Finale, ecco l’annuncio del ritorno di Dominik Mondino

Il portiere classe 2004 torna al Borel dopo l'annata trascorsa al Ceriale

Finale Ligure. Il Finale ritrova ufficialmente Dominik Mondino: il portiere classe 2004 torna a giocare al “Felice Borel” dopo l’annata al Ceriale.

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di dare il bentornato a Dominik Mondino!

Il portiere classe 2004 cresciuto nel nostro club, si è messo in mostra prima con la Juniores e poi con la Prima Squadra in Eccellenza, esordendo e collezionando un buon numero di presenze. 

Anche in Promozione abbiamo potuto contare su di lui. Ora ritorna in giallorossoblu dopo l’esperienza maturata tra le fila del Ceriale nella passata stagione. 

A Dominik un sincero in bocca al lupo per la nuova stagione!

