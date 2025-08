Finale, Alessi: “Sensazioni positive, c’è voglia di fare un’ottima stagione”. Belvedere: “Siamo molto fiduciosi”

Finale Ligure. La partenza della preparazione è sempre un momento importante per iniziare a prendere confidenza sotto gli aspetti più diversi in vista dell’annata sportiva. Il Finale ha tante motivazioni per affarcciarsi alla nuova stagione e lo fa con un profondo rinnovamento in campo e in panchina con lo staff tecnico di mister Diego Alessi.

Il tecnico giallorossoblù ha parlato ai microfoni del club: “Le sensazioni sono positive, sono tanti ragazzi che hanno tanta voglia per quello che ho visto ià negli allenamenti precedenti all’inizio di oggi, dove praticamente volevano solo mettere su un po’ di gamba per non arrivare ad oggi proprio senza niente. I ragazzi secondo me hanno volontà di fare un’ottima stagione, si vede subito anche dall’allenamento di oggi. Sia i nuovi che quelli che sono rimasti. La voglia sarà una cosa che ci deve accompagnare per tutta la stagione”.

Con lui anche il direttore sportivo Roberto Belvedere: “Adesso sta allo staff e ai ragazzi fare l’ulteriore step. Diciamo che i ragazzi che sono rimasti devono avere una rivalsa dalle stagioni precedenti e i nuovi arrivi devono aiutare i vecchi a risollevare questa società“.

Alessi si eprime così sul mercato: “Doveva essere molto complicato perché comunque bisognava comporre una rosa insieme a Roby quasi da zero o poco più. Quindi è stato difficile ma credo che insieme siamo arrivati ad essere soddisfatti entrambi in questo momento. Abbiamo tantissimi giovani e contiamo tanto che questi ragazzi possano crescere quest’anno e dimostrare sul campo che valgono già oltre la loro età”. Continua Belvedere: “Il giudizio è positivo, poi sarà sempre il campo a dare i riscontri sia positivi sia negativi. Spero che siano positivi. Noi siamo molto fiduciosi. Siamo andati di comune accordo con il mister e abbiamo preso i giocatori che volevamo. Apettiamo solo il 31 agosto per iniziare a giocare”.

Il commento finale del mister ulle ambizioni del Finale per la prossima stagione: “Credo che ci siano due o tre squadre importanti in questo campionato e noi siamo completamente nuovi Difficile adesso dare un giudizio finale però sicuramente vogliamo che il Finale giri in una classifica consona, che vuol dire comunque cercare di stare nelle prime sei posizioni. Sappiamo che il lavoro sarà tanto, sappiamo che magari i frutti del lavoro verranno fuori più avanti. Bsogna stare calmi ma alla lunga sono convinto che questa squadra potrà fare qualcosa di buono“.