Fiera del Bestiame a Carcare, Osa lancia lo slogan: “Io non ci vado”

Carcare. “Io non ci vado”. È lo slogan lanciato dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e dal Partito Animalista Italiano (PAI) in occasione dell'”Antica Fiera del Bestiame” di Carcare, dove da oggi (28 agosto) si terrà l’esposizione di animali destinati alla macellazione.

“L’appello, – hanno affermato, – non è certo rivolto a chi girerà tra recinti e gabbie pregustando bistecche, bolliti e spiedini, ma a chi possiede la sensibilità di riconoscere in mucche, capre, pecore, pollame e cavalli non merci da esporre, bensì esseri viventi e senzienti. Animali che, seppur suscitino curiosità o momentanea simpatia, sono condannati a un destino crudele e inevitabile: l’uccisione e il macello”.

PAI e OSA chiedono che “almeno, in questa occasione, gli animali siano trasportati e custoditi in condizioni dignitose, non lasciati al sole, al caldo o in spazi angusti, e che le autorità competenti effettuino seri controlli per garantire il rispetto minimo del loro benessere”.

Ricordano inoltre che “la scienza, in gran parte del mondo (ma non in Italia, dove il Governo ha deciso di vietarla su proposta del ministro Lollobrigida), sta portando avanti progetti di carne coltivata: un’alternativa reale che consente di produrre carne di qualità, priva di ormoni e antibiotici, senza uccidere animali, distruggere foreste, consumare pascoli ed enormi quantità di acqua”.

“Finché continueremo a chiamare ‘festa’ ciò che è in realtà una vetrina di condanne a morte, saremo complici di un sistema che trasforma la vita in merce. OSA e PAI scelgono di non voltarsi dall’altra parte: “Io non ci vado” non è solo uno slogan ma un atto di coscienza”.