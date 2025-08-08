Festa dei Gunbi, Sagre della Buridda, delle Pesche e del Pigato, ma anche musica e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Prosegue l’estate di divertimento e relax in Riviera con tantissimi appuntamenti da non perdere adatti a tutti i gusti ed età. Protagoniste ancora una volta saranno le sagre con la Festa dei Gunbi a Toirano, la Sagra della Buridda a Segno, la Sagra delle Pesche e del Vino Pigato ad Ortovero. La musica sarà protagonista a Ceriale con l’orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, ma anche del Corso in Musica a Savona con dj set anni ’80 e ’90. Ad Albenga da non perdere “Un Calice sotto le Stelle” dedicato ai viticoltori locali. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

A TOIRANO TORNA LA FESTA DEI GUNBI

Fino al 10 agosto 2025 a Toirano torna l’attesissima Festa dei Gunbi, arrivata all’edizione numero trentasei, organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Toirano.

Per quattro giorni il borgo antico di Toirano sarà animato da una fiera mercato, animazione, musica dal vivo, ma soprattutto ad essere protagonisti saranno i piatti tipici e locali, oltre alla birra ed i vini del territorio.

Per tutta la durata dell’evento ci saranno le cene rustiche dalle ore 18,30 nel parco del Marchese, in piazza Rosciano e per le vie del borgo.

Per informazioni è possibile scrivere su WhatsApp al numero 327 331 61 77 o via mail a info@festadeigunbi.it o visitare il sito www.festadeigunbi.it o le pagine Facebook e Instagram dell’evento.

Sarà attivo un servizio navetta da e per Borghetto.

Qui il programma completo dell’evento

A SEGNO LA SAGRA DELLA BURIDDA

La Società Cattolica “Fede e Lavoro” – ANSPI APS ETS ha organizzato la nuova edizione della Sagra della Buridda di Stoccafisso di Segno, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate vadese.

Per tre serate, da venerdì 8 a domenica 10 agosto 2025, il borgo di Segno (Vado Ligure) si animerà di sapori, convivialità e tradizione: protagonista assoluta sarà la Buridda di Stoccafisso, piatto simbolo della cucina ligure, preparato secondo la ricetta autentica.

Oltre alla buridda, sarà possibile gustare: i rinomati ravioli della casa, altri deliziosi primi e secondi piatti, il tutto accompagnato da ottimo vino locale.

Gli stand gastronomici saranno aperti ogni sera dalle 19 alle 23, con posti disponibili sia al coperto che all’aperto, per garantire il massimo comfort a tutti gli ospiti.

Per informazioni: 019 2211999 o la pagina Facebook: Società Cattolica “Fede e Lavoro” ANSPI APS ETS.

Per il programma completo clicca qui

AD ORTOVERO PESCHE E VINO PIGATO PROTAGONISTI

Dall’8 al 10 agosto torna ad Ortovero la tradizionale Sagra delle pesche e del vino Pigato, arrivata alla cinquantacinquesima edizione.

Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19.30, mentre dalle 21.30 è previsto intrattenimento musicale con Mike & I Simpatici (nella serata di venerdì), con Cristian e La Luna Nueva (il sabato) e Dj set con Fra e Zio Sam (domenica).

Durante l’evento si potranno gustare tante specialità locali: il risotto al Pigato, la polenta con il cinghiale, il coniglio alla ligure e, ovviamente, le pesche al Pigato.

Un appuntamento con il gusto e la musica da non perdere.

Qui i dettagli sulla manifestazione

L’ORCHESTRA ITALIANA DI GIANMARCO BAGUTTI A CERIALE

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, sabato 9 agosto, alle 21.30, sul palco di piazza della Vittoria arriva l’orchestra italiana di Gianmarco Bagutti.

L’evento è organizzato a cura dell’Agenzia HPI – Hollywood Production Italy di Piacenza, garanzia di qualità e spettacolo.

L’ingresso dell’evento è gratuito.

La rassegna “Rotonda sul Mare” propone anche per l’estate 2025 un grande parterre di artisti fra comici e musicisti di primo piano garantendo tante serate di divertimento.

Leggi qui le informazioni sulla serata

CORSO IN MUSICA A SAVONA

Torna per il quarto anno l’ormai collaudato appuntamento con la rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Symposium in Piazza Pertini.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto, alle 21.30 con una serata di musica e spettacolo ricordando gli anni 80-90 con una esibizione di Roller Dance .

La serata è gratuita.

Qui le informazioni sulla serata

SPETTACOLO PIROTECNICO A VARIGOTTI

“Le luci di San Lorenzo”. E’ il nome dello spettacolo pirotecnico che, domenica 10 Agosto, in occasione della Festa Patronale del rione, illuminerà la spiaggia e il mare di Varigotti dalla punta estrema del molo del borgo Saraceno con una vera e propria narrazione visiva ed emozionale con le evoluzioni pirotecniche che seguiranno il saliscendi musicale, sincronizzate sulle note dei più celebri brani del compositore Hans Zimmer.

Qui le informazioni sulla serata

“UN CALICE SOTTO LE STELLE” AD ALBENGA

Albenga celebra il suo legame con il territorio, la tradizione e l’eccellenza vitivinicola: domenica 10 agosto, nella suggestiva cornice di Piazza De André, si terrà “Un Calice sotto le Stelle”, evento che quest’anno si unisce all’Emys Award 2025, sotto la conduzione di Renata Cantamessa.

L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata ai viticoltori di Albenga e del comprensorio: veri protagonisti di un percorso virtuoso che ha portato i vini del nostro territorio ad affermarsi ben oltre i confini locali. Per questo, si è deciso di assegnare il prestigioso Premio EMYS ai viticoltori del comprensorio e “Vite in Riviera”, rete di imprese che comprende venti aziende delle province di Savona e Imperia, che grazie a eventi quali Le Prime (da due anni ospitato ad Albenga) e Granaccia & Rossi di Liguria (Quiliano) svolge uno straordinario lavoro di promozione e valorizzazione delle eccellenze del Ponente Ligure.

L’EMYS AWARD è un riconoscimento annuale attribuito alle eccellenze del territorio di Albenga, con particolare attenzione al settore turistico. Simbolo di qualità, Slow Tourism e radicamento, l’Emys rappresenta al meglio l’identità, la passione e la visione dei nostri viticoltori.

Programma della serata:

Ore 19.45 – Degustazione dei vini del territorio (in collaborazione con FISAR)

Ore 21.30 – Concerto di Roberta Monterosso & The Club (continua la degustazione)

A seguire – Consegna del Premio EMYS 2025

Ore 23.15 – Spettacolo pirotecnico di San Lorenzo

Ingresso libero

Degustazione: €15 – Il ricavato sarà devoluto integralmente al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi

Info: I.A.T. Albenga – 335 5366405