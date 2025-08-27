Fermato a Savona mentre guida senza patente: sull’auto altre tre persone, armi e liquidi infiammabili

Savona. Fermata un’auto a Savona guidata da un giovane sprovvisto di patente, sul veicolo anche armi e liquidi infiammabili. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo quattro giovani, di origine nord-africana e dimoranti a Torino.

Il conducente dell’automezzo è risultato sprovvisto di patente di guida mentre i restanti occupanti, apparsi immediatamente insofferenti al controllo, hanno indotto i militari ad effettuare sul posto una accurata ispezione del veicolo anche avvalendosi del fiuto di una unità cinofila giunta sul posto.

A seguito dell’intervento sono stati rinvenuti due machete, due coltelli, due bottiglie contenenti benzina ed hashish. Il conducente del mezzo non è stato in grado di fornire alle Fiamme Gialle savonesi alcuna giustificazione circa il possesso/porto delle armi e dei liquidi infiammabili che sono stati quindi posti sotto sequestro sotto l’egida della locale Autorità Giudiziaria

Al termine delle operazioni di servizio, il 25 enne è stato deferito, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza (art. 4 L. 110 del 18 aprile 1975) e sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mentre un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti (art. 75 D.P.R. 309/90) che sono state immediatamente sequestrate.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona nel contrasto delle diverse forme di illecito, a tutela della sicurezza dei cittadini