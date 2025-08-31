Fermare un’emorragia può salvare una vita: a Finale Ligure arriva “Stop the Bleed”. Ecco come iscriversi

Finale Ligure. Un banale incidente domestico, un infortunio sul lavoro, uno scontro in moto o persino una caduta durante una partita di calcetto: eventi traumatici con sanguinamenti gravi possono capitare più spesso di quanto immaginiamo. In quei momenti ogni secondo conta, e saper intervenire con la giusta manovra può fare la differenza tra la vita e la morte.

Con questo obiettivo arriva anche a Finale Ligure il progetto internazionale “Stop the Bleed”, un corso formativo che punta a diffondere le competenze essenziali per contenere emorragie potenzialmente letali in attesa dei soccorsi. L’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre 2025 presso la sede della Croce Bianca di Finale Ligure. L’evento, fortemente voluto da alcuni infermieri di Pietra Ligure e di Torino che lavorano nell’emergenza, si svolge in collaborazione con la Croce Bianca finalese.

L’iniziativa è aperta non solo a medici, infermieri, soccorritori e forze dell’ordine, ma anche a tutti i cittadini che intendono conoscere gli strumenti per diventare un “anello forte” della catena del soccorso. La quota di iscrizione è di 15 euro, comprensiva di un attestato internazionale di provider.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Federico Fiandaca – 349 4674119 e Alessandro Rizzo – 349 3054579.