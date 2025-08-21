Genova. Felice Tufano torna ad allenare il settore giovanile della Sampdoria: il mister savonese guiderà la formazione Under 17
Christian Puggioni è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile: l’ex portiere blucerchiato si avvarrà della collaborazione di Marco Palmieri, che continuerà ad occuparsi del calcio femminile, mentre Fabio Papagni sarà il coordinatore dell’area scouting.
Di seguito il nuovo organigramma tecnico del settore giovanile:
Primavera: Francesco Pedone
Under 17 : Felice Tufano
Under 16 : Savio Amirante
Under 15 : Nicolò Buono
Under 14 : Alessio Ambrosi
Under 13 : Luca Laudisi
