Federalberghi Savona aderisce alla class action contro Booking

Provincia. Federalberghi Savona e i suoi associati si uniscono agli oltre 10.000 albergatori italiani ed europei che hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro Booking.

La vertenza riguarda la clausola (cosiddetta parity rate) sull’impossibilità di offrire una tariffa più bassa rispetto alla piattaforma: in sostanza Booking impedisce, ed ha impedito in passato, ai singoli albergatori di offrire quote più vantaggiose di quelle del portale sui loro singoli siti, con il risultato di arrecare un danno economico alle attività.

In Italia la class action è portata avanti da Federalberghi, che si sta coordinando con Hotrec (Confederazione europea degli imprenditori del settore hotel, café e restaurant) e le altre associazioni europee, e punta a recuperare buona parte delle commissioni totali pagate dagli albergatori al colosso tra il 2004 e il 2024. Inoltre, grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione dei singoli è gratuita e senza rischi per gli hotel.

“Le clausole di parità tariffaria, che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza, hanno messo gli alberghi in una posizione di svantaggio – spiega Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona -, perché hanno impedito ai singoli di offrire proposte più competitive sui propri canali di vendita o di proporre in maniera indipendente offerte e promozioni. Le strutture, tra l’altro, riconoscono già a Booking.com una commissione che varia dal 15% al 20% del prezzo totale della camera, cioè sul lordo compreso di Iva e non sul netto che l’albergo incassa. Tali cifre, spalmate su 20 anni, hanno pesato non poco. Per questo l’associazione provinciale degli albergatori, in linea con Federalberghi, ha deciso di promuovere l’azione legale che in Europa sta avendo un enorme seguito. Tutti possono aderire e per gli albergatori è l’occasione di porre rimedio a un danno economico subìto nel passato, oltre che per riguadagnare autonomia”.