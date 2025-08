Famiglia dal Vietnam, Podio: “Assessore Gaia prima accusa Borghetto poi gli dà ragione. Una figuraccia”

Albenga-Borghetto. “Si è aggiunta alla collezione delle pessime figure istituzionali del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali di Albenga la vicenda della famiglia rientrata dal Vietnam e residente ad Albenga da mesi”, così Nicola Podio, consigliere comunale di albenganese.

“Dopo lo scontro istituzionale con il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, l’assessore alle politiche sociali prima ha puntato il dito contro il sindaco di Borghetto, cercando di far passare Canepa come il cattivo della storia, poi è finita per adottare proprio la soluzione che lo stesso prima cittadino aveva suggerito fin dall’inizio”, ha proseguito.

“Un’altra pagina imbarazzante per un’amministrazione che dimostra di non saper gestire né la macchina comunale né le politiche sociali. Questa famiglia ha dovuto subire mesi di attesa e una vera odissea burocratica, finita anche sulle pagine dei giornali, per colpa di un assessore e di un sindaco che hanno preferito i capricci al rispetto delle leggi”, ha aggiunto ancora Podio.

“Alla fine, la legge ha parlato e loro hanno dovuto adeguarsi. Sono contento per la famiglia, che adesso potrà finalmente iniziare un nuovo percorso, nonostante la pessima gestione della pratica da parte dell’amministrazione che guida il Comune che oggi li accoglie come residenti”, ha concluso l’amministratore ingauno.