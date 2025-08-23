Ex ospedale Marino Piemontese di Loano, deserta l’ultima asta per la vendita: ma spunta l’offerta spontanea di un privato

Loano. Non ha visto la presentazione di offerte ed è perciò stata dichiarata “deserta” la seduta pubblica del 19 agosto scorso per la vendita dell’ex ospedale Marino Piemontese di Loano.

Anche se nessun possibile acquirente ha partecipato al bando promosso da Arte, proprietaria del complesso, l’azienda ha comunque ricevuto (prima dell’ultima seduta pubblica) un’offerta spontanea di acquisto, formulata ai sensi del regolamento apposito.

Per questo motivo, Arte Savona ha dato l’avvio ad una procedura aperta e competitiva per la vendita del complesso. In questa fase l’azienda dovrà effettuare tutte le valutazione e gli adempimenti di legge al fine della prosecuzione dell’iter istruttorio.

Soddisfatto Luca Lettieri, sindaco di Loano, sul cui territorio insiste l’ex ospedale, ormai abbandonato da oltre trent’anni: “Il Marino Piemontese rappresenta una criticità dal punto di vista del degrado urbano e dell’ordine ordine pubblico, tant’è che a più riprese siamo intervenuti col comando di polizia locale per lo sgombero di senza tetto e soggetti dediti a delinquere. Il bando di Arte che ha ‘messo a gara’ la proposta di acquisto da parte di privati per la cifra di 4 milioni di euro non ha ricevuto controproposte pertanto, allo stato attuale, il proponente l’offerta risulta essere l’unico acquirente”.

“Il Comune di Loano avrà finalmente un interlocutore con cui formulare una convenzione per il rilancio della struttura e per la riqualificazione dell’intera zona. Siamo soddisfatti che l’iter possa proseguire e che l’ex ospedale da un problema possa diventare una risorsa per il territorio e il perno attorno al quale riqualificare una delle zone più belle della città”.