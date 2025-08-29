Ex Gavarry di Albisola, il sindaco Garbarini: “Ha vinto il Comune. Dopo oltre 10 anni si chiude il lungo contenzioso”

Albisola Superiore. Dieci anni. Tanto è durato il contenzioso che ha riguardato l’ormai storica fabbrica di saponi di corso Ferrari: la Gavarry.

Lo annuncia e ne spiega i contorni, di questa vicenda, il sindaco Maurizio Garbarini: “Ha vinto il Comune. Dopo oltre dieci anni si chiude finalmente il lungo contenzioso sulla ex fabbrica di saponi Gavarry. Il Tribunale di Savona ha respinto la richiesta di risarcimento da 6,5 milioni di euro avanzata dal Gruppo Alfa contro il Comune di Albisola Superiore e la Provincia”.

“Il progetto iniziale – prosegue il primo cittadino – prevedeva un grande complesso residenziale, ma negli anni sono emersi vincoli urbanistici, preoccupazioni dei cittadini e problematiche idrogeologiche che hanno reso impossibile la sua realizzazione”.

“Dopo ricorsi, udienze e attese che si sono trascinate per oltre un decennio, oggi possiamo dire che la giustizia ha dato ragione alla nostra comunità. È un risultato importante – conclude – che restituisce finalmente certezza e stabilità al nostro territorio”.