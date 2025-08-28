Estate 2025, nei pronto soccorso savonesi 18mila accessi in due mesi: trend in linea con il 2024

Savona/Pietra Ligure. Come abbiamo più volte documentato sul nostro giornale, per i pronto soccorso di Savona e Pietra Ligure sono stati due mesi caratterizzati da importanti carichi di lavoro. Nonostante questo, il sistema ha retto, considerando la carenza del periodo estivo dominato dalle ferie del personale.

Quelli di Ferragosto sono stati giorni particolarmente intensi per il personale dei pronto soccorso, che hanno registrato una media quotidiana di accessi prossima (e in alcuni casi superiore) alle 200 persone in media al giorno. Per quanto riguarda quello di Savona si è raggiunto il picco nella giornata del 16 agosto con 265 pazienti.

Ma facendo riferimento ai due mesi centrali dell’estate, luglio e agosto, a Pietra Ligure ci sono stati oltre 9mila accessi con una media giornaliera di 160 al giorno (170 al giorno in media ad agosto e con picchi di 200 accessi giornalieri). Oltre il 4% sono stati codici rossi.

Per quanto riguarda il San Paolo di Savona invece si sono registrati 11mila accessi complessivi nei due mesi. Il 13% sono over 75, e di questi il 24% sono stati ricoverati per disidratazione, febbri, polmoniti e infezioni vie urinarie.

Dati confrontati con quelli del 2024

Se confrontiamo i dati di luglio e agosto 2025 con quelli del 2024 i dati sono quasi sovrapponibili. Per quanto riguarda Savona nel 2024 ci sono stati 100 accessi in più rispetto all’anno in corso. Anche Pietra Ligure gli accessi sono sovrapponibili con in media 8 accessi in più al giorno.

Ospedale Albenga

Parlando dell’ospedale di Albenga nei medi di luglio e agosto 2024 sono stati visitati 3115 pazienti (con una media di 54 al giorno), di cui 200 trasferiti in un altro presidio, per lo più al Santa Corona (il 6,5% dei pazienti visitati).

Confrontando i dati con il 2024 anche questi sono sovrapponibili: 2700 visitati nell’anno concluso. Ma va detto però che nel 2024 Albenga era aperto solo di giorno. Quindi per il 2025 sono stati visitati 8 pazienti in più in media al giorno ma con apertura h24. Dunque in pratica gli stessi accessi del 2024 si sono spalmati sulle 24 ore anziché sulle 12.