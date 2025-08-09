  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollino nero

Esodo estivo, la situazione del traffico sulle autostrade: 7km tra Savona e Spotorno

Sulle autostrade liguri bollino nero fino a questa sera

Code Autostrada

Provincia Savona. E’ un sabato da bollino nero sulle autostrade della Liguria, aggravato a Savona e provincia dal traffico per la giornata di oggi dovuto al fine settimana con sole, il rialzo delle temperature e l’arrivo del ferragosto.

Circa la situazione sulle autostrade il “bollino nero“, vale a dire la massima criticità per il traffico, è previsto per  tutto il pomeriggio di oggi. “Bollino rosso” per la serata, dopo le 19.

La situazione:

Ore 17.33: Sulla A10 registrano 7km di coda tra Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia, causa traffico intenso.

Sempre sulla A10, direzione Ventimiglia si segnala coda tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso.

Inoltre coda di 2km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure, per incidente.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.