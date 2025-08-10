  • News24
Esodo estivo, code in A10: ancora traffico intenso sulla rete stradale

Anche nella giornata di oggi non sono mancate criticità per il flusso viario di Ferragosto

Provincia Savona. Anche nella giornata di oggi, domenica 10 agosto, è proseguito l’esodo di Ferragoisto sulle autostrade liguri e savonesi.

Nel pomeriggio non sono mancate criticità sulla A10, in particolare nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia, con code che hanno ragiunto anche i 3 km.

Coda segnalata tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria: uscita consigliata, provenendo da Ventimiglia, Genova Aeroporto.

Circolazione viaria regolare, invece, sulla A26 così come sulla A6 Torino-Savona.

E nel secondo fine settimana di agosto contraddistinto dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto traffico particolarmente intenso anche sulla rete stradale di Anas: a livello nazionale, sono 27,4 milioni i transiti registrati tra venerdì 8 agosto e le 12 di oggi, domenica 10 agosto.

Sono state confermate, quindi, le previsioni traffico in aumento già a partire da venerdì. Il picco degli spostamenti si è registrato nella mattina di sabato – contrassegnata da Viabilità Italia con il bollino nero – per le partenze dei vacanzieri dai grandi centri urbani in concomitanza con la chiusura di molte attività del Paese per la settimana centrale di agosto.

Ieri, sabato 9 agosto, si è registrato un aumento medio del 3% di transiti rispetto al sabato precedente (2 agosto).

