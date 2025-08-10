Esodo estivo, code in A10: ancora traffico intenso sulla rete stradale

Provincia Savona. Anche nella giornata di oggi, domenica 10 agosto, è proseguito l’esodo di Ferragoisto sulle autostrade liguri e savonesi.

Nel pomeriggio non sono mancate criticità sulla A10, in particolare nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia, con code che hanno ragiunto anche i 3 km.

Coda segnalata tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria: uscita consigliata, provenendo da Ventimiglia, Genova Aeroporto.

Circolazione viaria regolare, invece, sulla A26 così come sulla A6 Torino-Savona.

E nel secondo fine settimana di agosto contraddistinto dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto traffico particolarmente intenso anche sulla rete stradale di Anas: a livello nazionale, sono 27,4 milioni i transiti registrati tra venerdì 8 agosto e le 12 di oggi, domenica 10 agosto.

Sono state confermate, quindi, le previsioni traffico in aumento già a partire da venerdì. Il picco degli spostamenti si è registrato nella mattina di sabato – contrassegnata da Viabilità Italia con il bollino nero – per le partenze dei vacanzieri dai grandi centri urbani in concomitanza con la chiusura di molte attività del Paese per la settimana centrale di agosto.

Ieri, sabato 9 agosto, si è registrato un aumento medio del 3% di transiti rispetto al sabato precedente (2 agosto).