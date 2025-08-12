Liguria. Giornate afose, notti tropicali con temperature previste oltre i 25°C in molte località. Ad Albenga ieri pomeriggio si sono toccati i 39,1 °C. Disagio fisiologico da moderato a elevato in tutta la regione anche per i prossimi giorni.

La cattiva notizia è che da domani, oltre al caldo, avremo un aumento dei valori di umidità. Qualche nube in più, ma permangono ancora i rischi per la salute a seguito dell’ondata di calore.

Già quella di ieri, d’altronde, è stata una giornata dal caldo infernale su tutta la Liguria e soprattutto sulla costa. I dati della rete Limet, che spiega anche il perché queste giornate – oggi e le prossime che ci attendono – si possono definire “da incubo”. E sempre Limet segnalata diverse località che oggi hanno superato i 38°C.

“Il motivo di questo caldo allucinante è stata la compressione indotta dalle correnti nord-orientali che hanno forzato la normale attivazione delle brezze marine. Ogni volta che i massimi di pressione si portano a nord delle Alpi, le correnti si dispongono da nord-est” spiegano da Limet.

“Scavalcando l’Appennino tendono a comprimersi e la compressione libera calore. In pratica quest’oggi la costa ligure ha subito sia l’effetto del caldo indotto dall’anticiclone, sia l’effetto di compressione: il risultato è stato un mix micidiale anche per via dei tassi di umidità che in alcune zone si sono mantenuti oltre il 50% anche sotto venti da nord”.

L’allerta caldo resta massima anche per la giornata di domani, ma soprattutto per la prossima notte: su alcune aree costiere (sempre per effetto della compressione) la temperatura minima potrebbe non scendere sotto i 30 gradi.