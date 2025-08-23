Eccellenza, S.F. Loano. Saponara: “Campionato difficile ma noi ci saremo!”

Loano. Al termine della serata di presentazione della San Francesco Loano in Piazza Italia, ecco ai microfoni il club manager Sergio Saponara. Il direttore ha parlato dei cambiamenti effettuati per la prossima stagione sportiva, passando dal nuovo manto dell’Ellena alle operazioni di mercato.

“Anche l’anno scorso avevamo iniziato la stagione con la presentazione della squadra e della società – dichiara Saponara -. Avevamo ringraziato il Comune perché ci aveva confermato la realizzazione del campo in sintetico. Quest’anno lo abbiamo ringraziato perché i lavori sono in corso e, tra fine settembre e metà ottobre, il campo sarà pronto: così potremo disputare il campionato 2025-2026 in casa nostra, sul nuovo sintetico”.

Sulla rosa e gli obiettivi: “Per il resto, quest’anno abbiamo tanta voglia di fare bene. Abbiamo rinforzato la rosa inserendo diversi giovani di qualità che speriamo possano crescere con noi e contribuire a ottenere risultati”.

Sullo staff tecnico: “Abbiamo cambiato il mister e lo staff tecnico, è arrivato anche un professore per la parte atletica. Ci siamo completati, come già dicevo a fine della scorsa stagione, con l’obiettivo di riorganizzare la società e migliorare la squadra”

Infine un capitolo sul mercato e le ambizioni: “Purtroppo Mehmetaj ha subito un serio infortunio, non lo avremmo prima della fine del campionato probabilmente. Abbiamo allora deciso di puntare su Cassata, giovane attaccante già molto felice di indossare i nostri colori. Con gli altri grandi innesti e rinnovi di qualità ed esperienza, la squadra si sta preparando per affrontare un campionato che sarà di nuovo importante e difficile… ma noi ci saremo!”