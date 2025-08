Eccellenza: Millesimo al via, parola ai fratelli giallorossi Lazzaretti e Cigliutti

Il Millesimo, nella giornata di mercoledì 30, ha iniziato i primi allenamenti, sotto la guida di mister Macchia. I giallorossi sono una neo-promossa al campionato di Eccellenza e da subito hanno voluto dire la loro attraverso un mercato significativo riguardante sia lo staff che la rosa. Tra i nuovi acquisti troviamo Jonathan Lazzaretti che, dopo una parentesi alla Cairese in Serie D, si troverà a giocare insieme a suo fratello Manuel Cigliutti.

Quest’ultimo come afferma lui stesso è soddisfatto dell’annata precedente e del suo percorso all’interno della società giallorossa. “Mi sono trovato molto bene infatti anche quest’anno ho deciso di continuare questo progetto e spero di andare incontro alle soddisfazioni che ho vissuto l’anno passato”. Riferendosi al mercato parla di alcuni nuovi compagni come Gualtieri, Piccardo, Totaro e diversi giovani che afferma averlo stupito e “spera continueranno a farlo anche durante il campionato”. Continua facendo riferimento al campionato che definisce “tosto, vedendo le diverse squadre in gioco, e aperto a tutti”.

Lazzaretti, invece, spiega che a spingerlo verso la scelta di questa nuova squadra, sono state le ambizioni e l’entusiasmo della società e si augura di poter “tramutare queste sensazioni in energia positiva in vista del campionato”. Riferendosi alla nuova squadra afferma di trovare un gruppo di ragazzi già conosciuti e con cui ha condiviso il campo negli anni passati. La sua prima impressione è stata quella di una squadra composta da compagni che “hanno voglia di mettersi in gioco e dare tutto in campo”. Per quanto riguarda il campionato ne mette in evidenza la difficoltà: “ovviamente non ci sono squadre al momento favorite, ma dipenderà tutto da come si partirà nelle prime giornate”.