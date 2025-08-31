Eccellenza, Berretta inizia a vivere la Carcarese: “Mi trovo benissimo. Battistel uno dei motivi del mio arrivo”

Carcare. Tra i protagonisti principali della prima uscita ufficiale della Carcarse c’è sicuramente Francesco Berretta. Dal centrocampista 2005 sono passate le occasioni più ghiotte per sbloccare il risultato in coppa contro la Fezzanese.

“Dispiace per i gol sfumati, ma bisogna dare i giusti meriti all’altra squadra – ha dichiarato ai microfoni del club -. Credo che il pareggio sia il risultato corretto, avremmo potuto segnare noi e anche loro, è venuta fuori una bella partita e un buon risultato per noi, abbiamo fatto una bella prestazione. Sabato prossimo speriamo di trovare il gol, oggi ci siamo andati molto vicini”.

L’ambientamento a Carcare sta procedendo spedito: “Mi trovo benissimo, il gruppo è divertente da vivere. Lo staff è preparato, ho già avuto Battistel a Cairo ed è stato sicuramente uno dei motivi che mi ha spinto a venire alla Carcarese. Ora dobbiamo continuare così”.