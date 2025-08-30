Coppa Italia Eccellenza, tante occasioni ma reti bianchi tra Carcarese e Fezzanese

CARCARESE – FEZZANESE 0-0

48’ Triplice fischio, al Corrent tante occasioni ma nessun gol. Chi passerà il turno si deciderà sabato prossimo

46’ Ammonito Cancellara, falloso su Manfrone

45’ Tre minuti di recupero

44’ Cross di Damonte, nel cuore dell’area Poggi prova a controllare di petto ma si allontan il pallone che finisce tra le mani del portiere

42’ Quinto cambio per i Verdi: esce Beccarelli, entra Costa

39’ Salerno esce per M. Corrado

38’ ultima sostituzione per la Carcarese: Berruti lascia il campo a Damonte

37’ Corner dalla sinistra di Brovida: colpo di testa di Galli di poco alto

36’ Occasione per la Fezzanese con Baracchini che entra in area e prova a imbucare Giribaldi con il sinistro, ma il portiere locale gli nega la gioia del gol

34’ De Marco prende il posto di Scarlino

32’ Tirocross di Brovida diretto verso l’incrocio dei pali, Mazzola riesce a respingere in angolo

31’ Ammonito Galli, falloso a centrocampo su Scarlino

28’ Quarto cambio per i locali: Cancellara entra per L. Moretti

27’ Destro da fuori di Beccarelli, conclusione deviata in angolo. Sul corner palla ribattuta dalla difesa, arriva a Manfrone che calcia alto

24’ Sostituzione: per la Fezzanese Baracchini entra per Scieuzo, per la Carcarese Poggi e Brovida rilevano Kosiqi e Chiarlone

23’ Primo cambio per mister Battistel: dentro Ghirardi per F. Moretti

22’ Giallo per Scieuzo, falloso su Chiarlone

15’ Traversone di Berruti dalla destra, incornata di Kosiqi che non riesce ad impattare bene il pallone e spingerlo in rete

13’ Cambio per la Fezzanese: Roncarà prende il posto di S. Corrado

11’ Palla di Bertoni, velo di F. Moretti, conclusione di Chiarlone sul primo palo: Mazzola manda in angolo. Carcarese ancora in avanti

7’ Azione insistita della Carcarese, la palla arriva al limite dell’area piccola a Berretta che prova a portare in vantaggio i suoi con una semirovesciata, ma Mazzola è bravissimo ad opporsi

4’ Gran botta dal limite di Berretta, la palla si schianta sulla traversa e arriva a Berruti che colpisce di prima ma spara alto

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce 0-0, un primo tempo equilibrato con occasioni da ambo le parti. Pareggio giusto fin qui, vedremo se il risultato si sbloccherà nella ripresa

43’ Cross di S. Corrado al centro dell’area per Scarlino che controlla e tenta il tiro, ma trova il muro di Bonifacino

42’ Palla dalla destra di Bruccini per Beccarelli che colpisce in area piccola, ma non riesce ad essere incisivo, palla fuori

41’ Occasione per la Carcarese: cross di Berretta dalla destra, Galli tutto solo colpisce di testa, ma manda a lato

39’ Galli carica il destro dalla distanza: conclusione potente ma imprecisa, la palla supera la traversa

31’ Bell’azione della Fezzanese con ancora S. Corrado protagonista: n. 7 dalla destra la mette in area per capitan Bruccini, ma Nonnis riesce ad anticiparlo e mandare in angolo. Sul corner colpisce al volo Scarlino, tiro alto

25’ Splendida palla in profondità di Berretta per Kosiqi che, in area piccola, con il mancino manda sull’esterno della rete. L’assistente alza la bandierina per fuorigioco

23’ Brividi al Corrent! Grande azione personale di S. Corrado che scarta due avversari e in area lascia partire il diagonale che, per fortuna dei biancorossi, termina sul fondo

19’ Scambio tra Kosiqi e Galli sulla trequarti, il centrocampista arrivato questa stagione alla Carcarese spara con il destro da fuori, ma non riesce ad essere preciso: palla sul fondo

14’ La prima vera occasione del match è della Carcarese: Bonifacino serve dalla destra Kosiqi sul primo palo, il n. 11 colpisce al volo da posizione ravvicinata, palla di poco a lato

10’ S. Corrado ruba palla a Bonifacino sulla trequarti e serve in profondità Scarlino, bravo L. Moretti a sventare la minaccia intercettando al limite il pallone e allontanandolo

5’ Cross di Bonifacino, bravo Salerno a mandare in angolo dalla linea di fondo anticipando l’avversario in agguato. Sul corner palla in area a Berretta, la sua conclusione viene deviata e arriva al limite a Bertoni che calcia ma non centra lo specchio della porta

Si parte alle 16:02, Carcarese con le nuove divise grigie, Fezzanese con le tradizionali verdi

Carcare. Dopo settimane di preparazione e amichevoli, inizia ufficialmente la stagione di Carcarese e Fezzanese che, questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 16:00), si affronteranno al Corrent per il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una nuova stagione che inizia dopo quella passata che ha avuto un epilogo completamente diverso per le due formazioni: la Carcarese ha festeggiato la vittoria dei playoff che hanno permesso la promozione in Eccellenza; la Fezzanese, invece, si è classificata all’ultimo posto del Girone E di Serie D ed è quindi retrocessa.

Tanta è la voglia di fare bene per entrambe le squadre: i biancorossi vogliono ben figurare all’esordio e riuscire a battere una delle favorite sicuramente darebbe grande morale per l’inizio della stagione; i verdi dal canto loro hanno tanta voglia di rivalsa e al Corrent proveranno ad imporsi per guadagnare la prima vittoria e passare il turno. Anche se tutto si deciderà sabato prossimo nella sfida di ritorno a Castelnuovo Magra.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Moretti F., Galli, Moretti L.,, Chiarlone, Bertoni, Kosiqi, Berretta, Berruti. A disp.: Sciascia, Brovida, Cancellara, Castellano, Damonte, Ghirardi, Poggi, Pirotto, Spozio. All. Michele Battistel

FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Vietina, Medusei, Manfrone, Corrado S., Bruccini, Scarlino, Scieuzo, Beccarelli. A disp.: Scopis, Guglielmi, Corrado M., Costa, De Marco, Bastianelli, Baracchini, Roncarà, Battistoni. All. Giulio Ponte

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova

ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Andrea Chiefalo di Savona