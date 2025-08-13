Due bimbi di un anno da Gaza al Gaslini per cure specialistiche

Liguria. Arriveranno questa notte all’aeroporto militare di Pisa due bambini di un anno provenienti dalla Striscia di Gaza, grazie a un’operazione umanitaria coordinata dalla Prefettura, dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il supporto della Protezione Civile nazionale (CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia), della Protezione Civile Liguria, del 118 di Genova e dei volontari.
I piccoli pazienti, affetti da patologie croniche non direttamente correlate al conflitto, saranno trasferiti immediatamente all’Ospedale Gaslini di Genova, dove riceveranno cure specialistiche presso le Unità Operative di Neurologia e Gastroenterologia.
Accompagnati dai genitori, saranno presi in carico fin dalla prima settimana dal team medico multidisciplinare del Gaslini, che seguirà ogni fase del loro percorso di cura.