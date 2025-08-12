Diocesi Savona, il 14 agosto Giornata di preghiera per la pace con l’Uisg

Savona. L’Unione Superiore Maggiori d’Italia provinciale invita ad aderire “con cuore aperto e solidale” alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace proposta dall’Unione Internazionale delle Superiore Generali per il 14 agosto. “Affidandoci all’intercessione di Maria, Madre della pace, preghiamo perché ogni popolo possa ritrovare la speranza, la giustizia e il dono della riconciliazione, in comunione con tante persone nel mondo”, recita l’appello dell’USMI.

“In un mondo lacerato dalla guerra e dalla disumanità (a Gaza, in Sudan, Congo, Ucraina, Myanmar e Siria, ad Haiti e in tanti altri Paesi feriti da conflitti visibili e invisibili) non possiamo rimanere spettatori silenziosi – scrive l’UISG in una nota – Ogni giorno vediamo volti segnati dal dolore, vite distrutte, popoli privati della dignità e della pace, specialmente le donne e i bambini”.

“Come donne di speranza, radicate nella fede e immerse nelle ferite del nostro tempo, sentiamo il profondo bisogno di alzare la voce e unire i nostri cuori – prosegue – Come donne alle frontiere che camminano accanto a chi soffre, ascoltando il grido dei poveri e della terra, abbiamo la responsabilità di costruire comunione, proteggere la vita e chiedere giustizia. Per questo motivo vi invitiamo, in uno spirito di corresponsabilità evangelica, ad unirvi in un atto collettivo di testimonianza affinché la pace non sia solo sperata ma costruita”.

“Proponiamo che il 14 agosto sia vissuto come giorno di digiuno e preghiera, invocando l’intercessione della Madre di Dio, Nostra Signora della Pace – conclude l’UISG – Affidiamoci a Lei, affinché risponda con tenerezza alle grida dei popoli e ci insegni come essere una presenza umile e profetica nei luoghi della sofferenza. Come donne che vegliano nella notte continuiamo a credere che anche nell’ora più buia può ancora risplendere la luce della giustizia e della fraternità”.