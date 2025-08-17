  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Stop

Degrado nelle spiagge libere a Savona, Santi: “Venti pullman pieni, bisogna bloccarli”

"Non è tollerabile che un savonese non possa trascorrere una giornata serena e tranquilla nella città"

Tende Fornaci

Savona. “Credo che in questo fine settimana si sia toccato il fondo: abbiamo assistito a una situazione sul litorale savonese insostenibile. Furti, risse, montagna di spazzatura e tende nelle spiagge libere. Si è data una pessima immagine della nostra città”. Anche il consigliere comunale di Savona Pietro Santi interviene sul tema spiagge libere.

“Non è concepibile che arrivino 20 pullman a Savona per un totale di mille persone ad invadere il litorale – prosegue – Non portano beneficio all’economia della città ma solo confusione disordine. Occorre mettere un freno e trovare una soluzione tutti insieme per cercare di risolvere quest’anno problema. Bisogna bloccare questi pullman e non farli neanche entrare, solo cosi si può limitate il fenomeno”.

“Abbiamo assistito a un lavoro estenuante delle forze dell’ordine, che ringrazio, per essere intervenute prontamente su ogni emergenza. Abbiamo assistito a un quartiere Fornaci assediato da queste persone che hanno addirittura fatto il barbecue. Non è tollerabile che un savonese non possa trascorrere una giornata serena e tranquilla nella città”.

“Per quanto riguarda la spazzatura – conclude – è inutile che l’ad di Sea-s tutti i giorni stuzzichi i cittadini, non è il momento di esasperare gli animi e mi stupisco che una persona del suo calibro butta benzina sul fuoco accusando i cittadini come se la colpa di questo disastro fosse loro. L’azienda deve assumere, fanno turni estenuanti, non possono reggere per molto tempo”.

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2025
Situazione intollerabile
Savona, spiagge libere trasformate in accampamenti: ma il vero problema sono i bus “turistici” che scaricano centinaia di persone
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.