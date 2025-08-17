Degrado nelle spiagge libere a Savona, Santi: “Venti pullman pieni, bisogna bloccarli”

Savona. “Credo che in questo fine settimana si sia toccato il fondo: abbiamo assistito a una situazione sul litorale savonese insostenibile. Furti, risse, montagna di spazzatura e tende nelle spiagge libere. Si è data una pessima immagine della nostra città”. Anche il consigliere comunale di Savona Pietro Santi interviene sul tema spiagge libere.

“Non è concepibile che arrivino 20 pullman a Savona per un totale di mille persone ad invadere il litorale – prosegue – Non portano beneficio all’economia della città ma solo confusione disordine. Occorre mettere un freno e trovare una soluzione tutti insieme per cercare di risolvere quest’anno problema. Bisogna bloccare questi pullman e non farli neanche entrare, solo cosi si può limitate il fenomeno”.

“Abbiamo assistito a un lavoro estenuante delle forze dell’ordine, che ringrazio, per essere intervenute prontamente su ogni emergenza. Abbiamo assistito a un quartiere Fornaci assediato da queste persone che hanno addirittura fatto il barbecue. Non è tollerabile che un savonese non possa trascorrere una giornata serena e tranquilla nella città”.

“Per quanto riguarda la spazzatura – conclude – è inutile che l’ad di Sea-s tutti i giorni stuzzichi i cittadini, non è il momento di esasperare gli animi e mi stupisco che una persona del suo calibro butta benzina sul fuoco accusando i cittadini come se la colpa di questo disastro fosse loro. L’azienda deve assumere, fanno turni estenuanti, non possono reggere per molto tempo”.