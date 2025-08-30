Degrado, disturbo e irregolarità nella gestione della sicurezza: il questore sospende per 10 giorni l’attività di un locale di Alassio

Alassio. Nella giornata di ieri, il commissariato di pubblica sicurezza di Alassio ha notificato il decreto, emesso dal Questore di Savona, con cui viene disposta (ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) la sospensione per dieci giorni unicamente per l’attività di intrattenimenti musicali e/o danzanti presso una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco situata ad Alassio.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato adottato a seguito di una serie di controlli effettuati durante la stagione estiva dalle forze dell’ordine, nel corso dei quali sono emerse irregolarità, in particolare nella gestione dei servizi di sicurezza.

Il locale è stato inoltre oggetto di diversi esposti da parte di cittadini, nei quali si denunciava una situazione di criticità, degrado e disturbo, attribuita a serate caratterizzate da musica a volume molto elevato.

Da ulteriori accertamenti è emersa anche una gestione irregolare della sicurezza privata: un soggetto, privo delle necessarie autorizzazioni, organizzava infatti direttamente il lavoro degli addetti alla vigilanza, attività consentita esclusivamente ad agenzie autorizzate. Tale condotta costituisce violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed è stata segnalata all’autorità giudiziaria. Per questo sono in coso di emissione altri provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa.

Alla luce di tali elementi, il questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza con finalità preventiva, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La misura riguarda esclusivamente le attività serali di intrattenimento, senza incidere sul normale utilizzo diurno della spiaggia e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.