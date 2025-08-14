  • News24
Paura

Dego, petardi in un canneto e si innesca un incendio vicino alle case: intervengono i Vigili del fuoco

Il sindaco: "Nessuno è stato colto in flagrante ma dalle segnalazioni dei cittadini pare che si sia trattato di una bravata ad opera di ragazzini"

vigili del fuoco notte

Dego. Prima lo scoppio di alcuni petardi, dopo le fiamme che hanno avvolto un canneto in riva al fiume propagandosi lungo il tronco di un grosso abete. E’ quanto è stato segnalato da un gruppo di cittadini di Dego dove, l’altra notte, sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare un rogo che avrebbe potuto interessare alcune case nel centro del paese, ma per fortuna, nonostante fosse passata la mezzanotte, qualcuno era ancora sveglio e ha dato l’allarme.

Grazie al tempestivo lavoro dei pompieri non è accaduto nulla di grave, anche se resta la preoccupazione tra i residenti per le “bravate” di ragazzini che, seppur non identificati, sono stati visti in gruppo, poco prima dell’incendio, nella zona interessata, ovvero tra la palestra, accanto alle scuole, e il ponte pedonale che conduce in via Abba e anche lungo il corso d’acqua dove le fiamme sono state innescate.

Nessuno è stato colto in flagrante, quindi le nostre sono soltanto ipotesi che, però, sono dettate dal fatto che spesso fino a tarda sera alcuni adolescenti girano per il paese e, talvolta, in passato, non sono mancati atti vandalici a strutture e arredi pubblici. Ringrazio solo, in questo caso, chi si è accorto prontamente del pericolo e ha avvisato subito il sottoscritto e i Vigili del fuoco. Se fosse accaduto mentre tutti erano a dormire probabilmente, anche a causa dell’ondata di caldo di questi giorni, l’incendio avrebbe raggiunto le abitazioni e ora si conterebbero i danni”, commenta il sindaco Franco Siri.

