Dego, cambia la presidenza: Roberto Bergero nuovo numero uno del club

Dego. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il Dego annuncia un’importante novità nell’organigramma societaria. Dopo sette anni infatti cambia il presidente. Si è dimesso Rossano Astesiano e Roberto Bergero è il nuovo numero 1 del club. Per Bergero la prima partita ufficiale da presidente del Dego sarà l’esordio in Coppa del 7 settembre: alle 18:00 i biancoblù ospiteranno il Quiliano&Valleggia.
Il comunicato:
L’A.S.D. Dego Calcio annuncia un cambio storico alla propria presidenza. Dopo un mandato durato sette anni, il Presidente Rossano Astesiano rassegna le proprie dimissioni, lasciando un’eredità di successi sportivi, tra cui la vittoria di un Campionato e di una Coppa Liguria nella medesima stagione. A succedergli sarà Roberto Bergero. L’Asd Dego Calcio desidera esprimere la propria profonda gratitudine al Presidente Astesiano per la dedizione e l’impegno profuso nel corso degli anni, ringraziandolo per la sua permanenza in società. Contestualmente, si porgono i migliori auguri al neo Presidente Bergero, auspicando che la sua gestione possa portare ulteriori traguardi e successi, possibilmente con meno alluvioni! Forza pres! Forza Dego!
