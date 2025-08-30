Dego, cambia la presidenza: Roberto Bergero nuovo numero uno del club

Dego. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il Dego annuncia un’importante novità nell’organigramma societaria. Dopo sette anni infatti cambia il presidente. Si è dimesso Rossano Astesiano e Roberto Bergero è il nuovo numero 1 del club. Per Bergero la prima partita ufficiale da presidente del Dego sarà l’esordio in Coppa del 7 settembre: alle 18:00 i biancoblù ospiteranno il Quiliano&Valleggia.