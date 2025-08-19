Dalla Regione 130 mila euro per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi

Regione. La Regione Liguria stanzia 130 mila euro per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2025. Alla dotazione iniziale di 80mila euro si aggiungono altri 50 mila euro previsti nell’assestamento al bilancio 2025-2027, con un incremento di 50 mila euro rispetto al 2024
I fondi potranno essere utilizzati, tra le altre cose, per acquisto per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, acquisto e installazione di dispostivi per l’accesso al veicolo di persone con handicap, acquisto e installazione di radiotelefono, tassametro omologato, divisori, trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo
La domanda è compilabile da lunedì 25 agosto. Da tale data potrà anche essere pagata la marca da bollo relativa ma la domanda potrà essere inviata solo dal 1 al 30 settembre 2025
Il bando (clicca qui).