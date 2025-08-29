Da Cosseria a Trieste in bici: Luca Bertone ripercorre il nord Italia e scala le salite leggendarie del Giro

Cosseria. Dieci tappe in sella alla sua bici, 1265 chilometri e 20.720 metri di dislivello: da Cosseria a Trieste per il trentenne Luca Bertone, autista di pullman, che ha realizzato un sogno, quello di attraversare il nord Italia su due ruote e scalare le salite leggendarie del Giro d’Italia.

Partito dalla “patria” dei bikers, in Valbormida, come spiegano dal Comune, “Luca ha attraversato città, vallate e soprattutto montagne storiche del ciclismo: Mortirolo, Stelvio, Giau, Tre Cime di Lavaredo e il terribile Monte Zoncolan, considerato la salita più dura d’Europa.

Ha affrontato pioggia, freddo e persino una bufera di neve sullo Stelvio, ma anche paesaggi spettacolari e incontri speciali, come quello con una ciclista professionista del Team Soudal. Fatica, determinazione e passione hanno fatto il resto. Dopo dieci giorni in sella, tra meteo ostile, salite leggendarie e momenti indimenticabili, Luca è arrivato a Trieste”.

“Stanco, ma con un sorriso che racconta tutto. Un sogno che si realizza”, afferma lui stesso. “Il Comune di Cosseria si congratula con Luca Bertone per questa straordinaria impresa, che porta alto il nome del nostro paese e dimostra che con passione e determinazione non esistono salite impossibili”.