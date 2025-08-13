Corso di laurea per fisioterapisti a Santa Corona, il PD pietrese: “Chiuso nonostante le rassicurazioni”

Pietra Ligure. “Nella nostra bella Regione, ‘tutti i giorni nascon funghi’ reciterebbe un antico adagio popolare per dire che ogni giorno ce n’è una nuova. Si perché nella nostra sanità purtroppo, i funghi sono sempre tossici o velenosi”. Lo scrive, in una nota, il circolo del Partito Democratico Pietra Ligure Valmaremola in merito alla chiusura del corso di laurea per fisioterapisti attivo presso l’ospedale Santa Corona.

“Dopo il punto nascite (solo e ‘orgogliosamente’ sulla carta e ormai caduto praticamente in prescrzione) – spiegano -, dopo l’idea balzana (e malsana) di ridurre da cinque a una unica per tutta la regione, le centrali operative di emergenza del 118, è arrivata la pietra tombale sul corso di laurea per fisioterapisti, con sede a Santa Corona, nonostante le rassicurazioni di Pinocchio, Lucignolo e del gatto e la volpe”.

“Verrebbe voglia di gettare la spugna ma noi, piccolo circolo dilettantistico di provincia, l’idea di arrenderci non ci sfiora minimamente e a quei politici locali eletti in Regione (non facciamo nomi per non urtare la loro sensibilità), soprattutto coloro che si vantano di aver sempre difeso Santa Corona, rivolgiamo la nostra supplica: per favore, non difendetela più, perché se questo è il risultato. Buon ferragosto a tutti… E in salute naturalmente”, concludono.