Coppa Liguria di Prima Categoria, si parte il 7 settembre: ecco i gironi e la prima giornata

È stato ufficializzato nella giornata di ieri il programma della Coppa Liguria di Prima Categoria. Sedici gironi (quindici da quattro squadre e uno da tre), solo le prime avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. Si parte il 7 settembre, con il primo match della fase a gruppi che chiuderà il 21. Tra il 22 ottobre e il 12 novembre si giocheranno invece gli ottavi di finale. Dunque i quarti, tra il 21 gennaio e il 4 febbraio. A marzo le semifinali, il 4 e il 18, mentre è ancora da definire l’appuntamento con la finale.
Ricordiamo anche che le partite della fase a gironi saranno di sola andata, mentre dagli ottavi poi (esclusa la finale, in campo neutro) ci sarà la doppia sfida andata e ritorno.
Ecco i gironi delle savonesi:
Girone 2: Andora, Golfo Dianese, Oneglia, Virtus Sanremese
Girone 3: Albingaunia, Borghetto, Cisano, San Filippo Neri
Girone 4: Altarese, Cengio, Dego, Quiliano&Valleggia
Girone 5: Sciarbo&Cogo, Speranza, Veloce, Virtus Don Bosco
Sono state svelate anche le partite della prima giornata della fase a gironi. Si giocheranno tutte domenica 7 settembre alle 18:00, eccezion fatta per il derby ingauno. Eccole di seguito:
Andora – Oneglia ; San Filippo Neri – Albingaunia (alle 17:30) ; Borghetto – Cisano ; Altarese – Cengio ; Dego – Quiliano&Valleggia ; Veloce – Speranza ; Virtus Don Bosco – Sciarbo&Cogo