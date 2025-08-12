Coppa Italia Serie D, verso le porte chiuse per Celle Varazze vs Imperia

Domenica 24 agosto la partita tra Celle Varazze e Imperia potrebbe disputarsi a porte chiuse. Il club di casa deve ancora concludere le operazione per rendere l’Olmo-Ferro con i requisiti conformi per accogliere le tifoserie organizzate.

Il match si sarebbe dovuto giocare a Imperia, ma le complicate vicende societarie estive hanno fatto propendere per la richiesta di un cambio campo. L’Imperia ha iniziato soltanto questa settimana la preparazione, agli ordini dei mister Riolfo e Biffi.

Cambio di data invece per Sestri Levante – Cairese. Si giocherà sabato 23 agosto alle 18 e non domenica allo stadio Sivori, la casa dei corsari che nelle ultime due stagioni hanno militato in Serie C.

Il Vado esordirà il 31 agosto al Chittolina contro la Sanremese per il secondo turno della coppa. I lavori all’impianto vadese non saranno finiti ma il sodalizio rossoblù ha reso noto che al momento non è prevista alcuna variazione: “Le tre partite in programma tra Vado e Sanremese, rispettivamente 31 agosto (Coppa Italia di Serie D), 7 settembre (Campionato di Serie D) e 13 settembre (Juniores Nazionale) si disputeranno allo Stadio Chittolina di Vado Ligure. Qualora dovessimo ricevere comunicazioni differenti, sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente”.