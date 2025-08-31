Coppa Italia, Serie D: il Vado vince e convince, battuta la Sanremese 1-0

Vado-Sanremese 1-0

Reti: 61′ Arras (V)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Sanremese 1-0.

90′ Cinque minuti di recupero.

Nel finale animi eccessivamente tesi. L’arbitro, a fatica, seda la situazione.

83′ Sanremese in attacco. Incursione di Andreis, il quale riceve in area e tira a botta sicura. Lupinacci mura provvenzialmente.

77′ Pastorino, appena subentrato, lancia in porta Vita. Difficile tentativo di stop al volo non riuscuto, che avrebbe messo il bomber rossoblu solo davanti al portiere.

72′ Punizione Sanremese dai trenta metri. La battuta, deviata dalla barriera, prende in contro tempo Bellocci. Pallone fuori non di molto.

Altro cooling break a metà del secondo tempo.

61′ GOL VADO! I cambi di Roselli portano subito i frutti. Vita arpiona un lancio sulla trequarti e serve a destra l’accorrente Arras. Tiro in diagonale nell’angolino e rossoblu meritatamente in vantaggio. 1-0.

All’ora di gioco triplo cambio del Vado che ridisegna l’attacco. Esce Raffini, entrano Vita e Barwuah a comporre un tridente insieme ad Arras.

56′ Prima azione offensiva della Sanremese. Sambou dalla destra va via a Messina e mette in mezzo. Osuji, all’altezza del dischetto, apre il piattone destro. Bellocci (fino a questo momento inoperoso), non si fa sorprendere e respinge lateralmente.

47′ Vado subito vicino al vantaggio. Syll sgroppa sulla destra e serve al centro De Rinaldis, appena subentrato. Tiro dal limite deviato, il portiere Gattuso viene sorpreso dalla palombella e non trattiene. Arras dal fondo sinistro mette al centro per Raffini: passaggio calibrato un po’ forte. L’attaccante rossoblu, solo sul secondo palo, non riesce a stoppare in modo ottimale.

Si ricomincia (17:09). Un cambio all’intervallo nel Vado: De Rinaldis rileva Ciccone.

Primo tempo:

45+2 Fine primo tempo: Vado-Sanremese 0-0.

45′ Due minuti di recupero.

Canovaccio sempre uguale per tutta la prima frazione. Possesso palla in mano al Vado, stabilmente nella metà campo avversaria. La Sanremese, disposta a 5 dietro, chiude gli spazi.

32′ Bouable, da ultimo uomo, rischia di fare la frittata sulla pressione di Syll. Il quinto locale riconquista palla in area e scarica a rimorchio per Raffini. L’attaccante vadese, solo davanti a Gattuso, tira addosso al portiere ospite. Sull’immediato prosieguo dell’azione carica sullo stesso Gattuso, fallo in attacco.

29′ Vado vicino al vantaggio. Ciccone va via sulla destra con un numero: tiro cross, un giocatore della Sanremese salva in prossimità della linea di porta. Sulla respinta Arras in acrobazia non inquadra lo specchio.

A metà primo tempo sosta per indetta dall’arbitro per rifocillarsi.

24′ Ancora Arras lanciato verso il portiere ospite. L’attaccante rossoblu si allunga però il pallone.

15′ Gran lancio di Ciccone per Arras. Questi calcia verso il primo palo da posizione defilata, Gattuso di piede sventa in corner. Vado padrone del campo, nonostante ritmi di gioco piuttosto blandi (da inizio stagione).

Trascorsi i primi dieci minuti. Pallino del gioco stabilmente in mano al Vado, manca però finora un po’ di intesa nell’ultimo passaggio. La Sanremese fatica a uscire dalla propria metà campo.

3′ Ciccone imbecca Arras. Tiro sul fondo.

La gara comincia (16:05) in leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras (77′ Pastorino), Raffini (60′ Barwuah), Ciccone (46′ De Rinaldis), Gulinelli (60′ Vita), Abonckelet (60′ Pisanu), Lupinacci, Messina, Syll

A disp.: Viganó,, Cecchinato, Sacco, N’Dianefo, Pastorino,. Allenatore Roselli

SANREMESE: Gattuso, Cavaliere, Bouamble, Bregliano, Garcia, Cepele, Sambou, Osuji (58′ Andreis), Moreo (63′ Santanocito), Djorkaeff, Zagarese

A disp. Bohli, Di Fino, Falcone, Aceto, Gonella, Santanocito, Cipriani, Nervino. Allenatore Moro

Arbitro: Damiano Volpi (La Spezia). Assistenti: Michele Troina e Davide Salinelli (Genova)

Note: Pomeriggio terso, mite e soleggiato (27°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 5-2. Spettatori 400 circa

Vado Ligure. Prima uscita ufficiale della stagione 2025/2026 del Vado targato Roselli, che riceve la Sanremese nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 16:00.

Banco di prova per testare la condizione a una settimana dall’inizio del campionato. Dove i rossoblu – ai nastri di partenza indicati dagli addetti al lavori come la squadra da battere – in un remake della gara odierna apriranno le danze ospitando nuovamente la stessa Sanremese.

In caso di eventuale parità quest’oggi nei 90′ regolamentari per decretare il passaggio del turno si procederà direttamente con i calci di rigore.

Ulteriore interesse e curiosità all’incontro è dato dall’incrocio tra figli d’arte e parenti illustri. Se nelle fila del Vado figura infatti Enock Barwuah (fratello minore di Mario Balotelli), la Sanremese in estate ha messo a segno a sua volta altri colpi “mediatici”. Su tutti Tobias Del Piero (figlio di Alex), ma anche Oan Djorkaeff (figlio Youri, ex calciatore dell’Inter) e il portiere Francesco Gattuso (nipote di Rino, CT della nazionale).