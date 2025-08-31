Coppa Italia Serie D, il Celle Varazze saluta la competizione: 3-0 del Sestri Levante

Sestri Levante. Il Celle Varazze saluta la Coppa Italia di Serie D. Seconda ufficiale nella categoria superiore, la squadra di Pisano si deve arrendere al Sestri Levante dopo aver eliminato la scorsa settimana l’Imperia. I corsari sono ben più navigati nella competizione e retrocessi quest’anno dalla Serie C. In campo per le civette quasi tutti i volti nuovi arrivati in estate, con alcune assenze in distinta (tra tutti i savonesi Insolito e Donaggio). Per il Sestri Levante decisive la reti di Ferretti, Lunghi e Mudadu.

Ora testa al campionato, il Celle Varazze affronterà in trasferta il Ligorna, altra squadra esperta della competizione. I genovesi hanno passato il turno di coppa ai rigori dopo aver pareggiato la sfida all’ultimo secondo grazie al gol di Sodini.

Le formazioni della partita:

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Stanga, 15 Scarfò, 24 Demartini, 4 Calcagno, 14 Szerdi, 16 Gnecchi, 7 Capra, 11 Righetti. A disposizione: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 5 Busicchia, 8 Balan, 9 Akkari, 18 Padovan, 19 Giosa, 20 Giolfo, 25 Limongelli. Allenatore: Pisano.

Sestri Levante: 1 Tozaj V, 2 Azalone, 3 Piazza, 4 Pane, 5 Cattaneo, 6 Raggio, 7 Mudadu, 8 Ferretti, 9 Tozaj E, 10 Salducco, 11 Cominetti. A disposizione: 12 Mazzadi, 13 Annaloro, 14 Burattini, 15 Calloni, 16 Sgambelluri, 17 Garzia, 18 Giammaresi, 19 Masini, 20 Lunghi. Allenatore: Ruvo.

Arbitro della gara il signor Gabriele Framba di Torino, coadiuvato da Riccardo Trionfante e Ruggero Marra di Torino.