Nel primo turno della Coppa Italia Serie D il Celle Varazze elimina l’Imperia dopo i calci di rigore. L’indisponibilità in primis dello stadio Ciccione e anche dell’impianto dei savonesi ha portato alla disputa della partita al Riboli di Lavagna. Si affrontavano due squadre con diversi carichi di preparazione. Il Celle Varazze ha iniziato a luglio con il ritiro in Val D’Aosta ed è nel pieno del lavoro. Le turbolenze societarie imperiesi hanno ritardato non poco l’inizio della preparazione, cominciata solo l’11 agosto. D’altro canto, i nerazzurri sono in piena fase di costruzione a livello di rosa mentre il Celle Varazze ha da tempo concluso la campagna acquisti.

I tempi regolamentari si sono chiusi sul risultato di 1 a 1. Il Celle Varazze ha sbloccato l’incontro verso la fine del primo tempo grazie a un rigore conquistato e trasformato da Donaggio. Nell’occasione espulso Freccero, autore del fallo. Imperia in 10. La superiorità numerica non viene sfruttata dagli uomini di Pisano per chiudere la partita. I nerazzurri acciuffano il pareggio al 77′ con Delmastro. Da regolamento, niente supplementari e subito rigori. Segnano tutti, a decidere la gara è la parata di Radu Mitu su Bresciani.

La prossima settimana, il Celle Varazze sarà ospite del Sestri Levante. I corsari hanno superato 2 a 1 la Cairese nell’anticipo del sabato. Nel secondo turno della Coppa Italia Serie D entrerà in scena anche il Vado, che ospiterà la Sanremese.

Imperia: Rossi, Freccero, Bresciani, Labonia, Guida, Idaro, Insolito L., Anzalone, Conti, Costantini, Khelifi. A disposizione: Anfosso, Dimitri, Delmastro, Piccinin, Casagrande, Loporcaro, Agostino. Allenatore: Giancarlo Riolfo

Celle Varazze: Mitu, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Donaggio, Righetti, Vitiello, Szerdi, Scarfò, Bortoletti. A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Akkari, Gnecchi. Insolito G., Padovan, Ciancio, Demartini, Siracusa. Allenatore: Mario Pisano

Arbitro: Tassano di Chiavari Assistenti: Vicari di Lucca e Nannipieri di Livorno