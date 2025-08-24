Coppa Italia Serie D, la Cairese perde 2 a 1 contro il Sestri Levante

Prima uscita ufficiale per la Cairese ieri al Sivori. Nel tardo pomeriggio i gialloblù hanno affrontato il Sestri Levante nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. I corsari tornano dopo due anni trascorsi in Serie C in quarta serie.

Sestri Levante in vantaggio al 23′ con Ferretti. Raddoppio al 40′ con Tozaj. La Cairese prova a rientrare in partita nel secondo tempo, accorcia le distanze con Piacenza ma non riesce ad agguantare il pareggio. In Imperia-Celle Varazze, oggi in campo a Lavagna perché Ciccione e Olmo-Ferro non sono ancora pronti, determinerà la sfidante domenica prossima dei corsari. Match ancora una volta al Sivori.

La Cairese è scesa in campo con il 4-2-3-1 Ceppi; Anedda, Boveri, Gargiulo, Anselmo; Gulli, Graziani G; Jebbar, Sava, Giacchino; Reinero. A disposizione di mister Matteo Solari c’erano Gentile, Fernandez F, Noto, Colletto, Fernandez L, Castiglia, Sancinito, Vignaroli e Piacenza.

Il Sestri Levante, allenato da mister Alberto Ruvo, ha risposto con Tozaj V, Dall’Asta, Giammarresi, Pane, Cattaneo, Garzia, Mudadu, Ferretti, Lunghi, Salducco, Tozaj E. A disposizione: Mazzadi, Piazza, Annaloro, Burattini, Anzalone, Sgambelluri, Masini, Raggio Garibaldi, Cominetti.