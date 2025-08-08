Coppa Italia Promozione, subito derby Legino-Savona: le prime sfide savonesi

Domenica 31 agosto inizia la Coppa Italia di Promozione. Subito derby tra Legino e Savona, l’unica stracittadina che manca ai biancoblù da quando sono scesi nelle categorie inferiori.
Le due squadre sono state inserite nel Girone B e giocheranno alle 18 al Ruffinengo. Stesso orario per l’altra sfida che coinvolge le altre due formazioni inserite nel raggruppamento: New Bragno in casa contro l’Albissole.
Nel Girone A, dove sono impegnate le altre savonesi, il Finale ospita il Pontelungo alle 18. In orario serale Ceriale vs Baia Alassio, calcio di inizio alle ore 20.