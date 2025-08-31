Coppa Italia Promozione, New Bragno – Albissole LIVE: tutti gli aggiornamenti in diretta

BRAGNO – ALBISSOLE 0 – 2 (10′, 51′ Diana)
Termina il match alle ore 19:50 con la vittoria dell’Albissole.
90′ Il direttore assegna 4 minuti di recupero
88′ Occasione per l’Albissole di chiudere definitivamente il match con una conclusione di Bonanni che termina a lato della porta
84′ Punizione dalla tre quarti battuta da Di Martino, ma centra la barriera
77′ Sostituzione per gli ospiti: esce Diana ed entra Romano
70′ La formazione di casa cerca di reagire, ma continua a subire la pressione degli avversari
68′ Ghigliazza lascia il posto a Bonanni
65′ Invernizzi prende il posto di Amenduni per l’Albissole
60′ Esce Vierci e subentra Cuka
59′ Secondo cambio per i padroni di casa: entra Gaudino ed esce Oddera
51′ GOOOL!!! Raddoppio per i biancazzurri, ancora Diana dopo un lancio di Dorno con uno scavetto segna lo 0 a 2
48′ Entra Minuto al posto di Moscatelli a causa di un infortunio
Riprende il match alle 19:01, il Bragno sostituisce subito Rogna con Pregliasco
Ore 18:48 termina la prima frazione di gioco
48′ Ultima occasione per gli ospiti con una conclusione di Diana che colpisce la traversa
45′ L’arbitro assegna 2 minuti di recupero
36′ Il Bragno tenta di riportare in equilibrio il risultato con una serie di conclusioni respinte, però, da Pastorino
30′ Gol annullato per fuorigioco a Vierci, il punteggio rimane 0 a 1
28′ La squadra di casa, in questa fase del match, fatica a sviluppare il gioco a causa dei numerosi palloni persi
21′ Grande parata di Canonica dopo una conclusione di Dorno
19′ Gli ospiti continuano a rendersi pericolosi nell’area avversaria alla ricerca del raddoppio
15′ Il Bragno cerca di reagire con un tiro a giro di Monni che termina sopra la traversa
10′ GOOOL!!! L’Albissole si porta in vantaggio grazie al proprio capitano che con un colpo di testa su punizione di Macagno insacca la palla in rete
8′ Entrambe le squadre in questo inizio tentano di avvicinarsi alle porta avversaria, ma senza finalizzare
3′ Subito una prima occasione per la squadra ospite che con una punizione battuta da Ghigliazza si rende pericolosa
Calcio d’inizio alle ore 18:00
Oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18 si giocherà la prima partita di Coppa Italia Promozione del girone B che vedrà affrontarsi il New Bragno e l’Albissole. Primo match ufficiale per entrambe le due formazioni che verrà disputato sul manto erboso del Rizzo di Cairo Montenotte. Il match verrà diretto dal signor Miraglia Tommaso (IM) con l’aiuto di Mantero Federico (SV) e Preci Mario (SV).
FORMAZIONI
Bragno: Canonica, Vasiunin, Niba, Rogna, Gallo, Esposito, Panelli, El Bouchi, Oddera, Di Martino (C), Monni. A disposizione: Kotsiubynskye, Rebagliati, Pregliasco, Bovio, Parodi, Longagna, Gaudino, Sow. Allenatore: Flavio Ferraro
Albissole: Pastorino, Barisone, Moscatelli, Chiarlone, Zunino, Ghigliazza, Amenduni, Dorno, Diana (C), Macagno, Vierci. A disposizione: Malinverni, Iadanza, Minuto, De Cerchi, Bonanni, Nacci, Romano, Invernizzi, Cuka. Allenatore: Cristian Cattardico.