Coppa Italia Promozione, il primo derby tra Legino e Savona termina 1-1: a Durante risponde Romeo

LEGINO 1 (78′ Romeo) vs SAVONA 1 (11′ Durante)

90+5′ Finisce qui. Termina con un pareggio il primo derby tra Legino e Savona.

90+4′ Romeo cerca di innescare Tobia con un filtrante velenoso, Moraglio arriva in anticipo e ferma l’azione.

90+2′ Pescato in profondità Cartiere, ma l’esterno si porta fuori il pallone sul primo controllo. Si riparte con il possesso per il Legino.

88′ Finale di partita molto nervoso, gioco estremamente spezzettato.

85′ Il Savona torna in avanti in cerca di una reazione. Propositivo Cartiere, il nuovo entrato sta agendo sulla corsia di destra.

82′ I biancoblù sbagliano tante cose elementari. Altro pallone perso in costruzione per un controllo sbagliato da Fossati. Le difficoltà nel giocare dal basso sono probabilmente la nota più negativa della serata biancoblù.

80′ Piacentini vicino al vantaggio! Pallone in profondità per il numero 17 che non riesce però ad angolare la conclusione, blocca Moraglio. Savona in blackout.

78′ Non sbaglia Romeo! Penalty all’angolino alto a destra, il Legino pareggia con il suo centravanti. Aveva intuito la direzione Moraglia, non l’angolo.

77′ Rigore per il Legino! Contatto in area, messo giù Gorrino. Si presenta dagli undici metri Romeo.

76′ Punizione laterale di Semperboni (nomen omen: il capitano del Legino calcia punizioni sempre buone), colpisce di testa Romeo senza inquadrare lo specchio della porta.

74′ Sostituzione per il Savona: finisce la partita di Covelli, in campo Cartiere. Intanto viene ammonito Colombo.

73′ Squillo del Legino: destro da fuori area di Gorrino, conclusione rasoterra, blocca agevolmente Moraglio.

71′ Intervento in ritardo di Piacentini su Turone: giallo per il 17 verdeblù.

68′ Intanto l’Albissole è in vantaggio contro il New Bragno: clicca qui per la cronaca dell’altro match del girone.

66′ Azione lussuosa del Savona. I biancoblù partono dalla difesa con Raja che verticalizza, combinazione tra Sassari e Rignanese con l’11 che va a calciare ma viene respinto. Ammonito intanto Semperboni per un precedente fallo su Fossati, all’inizio dell’azione.

63′ Torna in avanti il Legino, calcio di punizione dalla destra. Occhio ai piazzati, nel primo tempo i verdeblù li hanno calciati bene. Qui però viene sanzionato un fallo in attacco.

58′ Ora Cola mette Covelli largo a destra, Fossati diventa la mezzala. A proposito, il classe 2008 è un prospetto interessante: sembra avere ottime qualità di inserimento, logica la scelta del tecnico di alzarlo un po’ di più.

56′ Ammonito Vezzolla per un fallo di mano che ha fermato la ripartenza del Savona. Striscioni ora con Covelli mezzala sinistra e Turone mezzala destra, Raja fa il play davanti alla difesa.

54′ Modifiche anche per Cola: fuori Durante, dentro Fossati e Incorvaia. Fossati si mette largo a destra, Raja si posiziona nei tre di centrocampo. Cambia ancora Tobia: dentro Gorrino al posto di Campus.

52′ Altro cambio per Tobia: dentro Loris Damonte al posto di Angeli.

49′ Mister Tobia ha riformato l’attacco. A sinistra c’è sempre Campus, ma cambiano i compagni vicino a lui: Piacentini trequartista, Nicolò Tobia largo a destra, Romeo punta centrale.

47′ Il Savona riparte con la specialità del primo tempo: cross basso di Damonte che viene deviato in corner.

Squadre di nuovo in campo. Ci sono novità del Legino: entrano Piacentini, Romeo e Nicolò Tobia. Si ricomincia.

Secondo Tempo

45+1′ Termina qui un bel primo tempo al Picasso. Partenza sprint dei biancoblù, ma il Legino sembra aver preso le misure.

43′ Legino ancora pericoloso da calcio piazzato. Punizione di Semperboni smanacciata da Moraglio in corner. Il capitano verdeblù batte il corner cercando Rapetti, colpo di testa dell’attaccante che finisce fuori.

40′ Se a sinistra il Savona spinge con insistenza, a destra appare un po’ meno convincente. Ed è proprio da quel lato che il Legino prova a sfondare alzando la posizione di Ferrara. Il 6 verdeblù è però impreciso quando arriva al cross.

37′ Punizione insidiosa di Semperboni che cerca anche in questo caso qualche sponda sul secondo palo, si difende bene il Savona che allontana.

34′ Come dicevamo in precedenza, è molto mobile lo schieramento tattico del Savona. Spesso Damonte si alza, lasciando a Colombo la possibilità di allargarsi e a Durante di entrare dentro al campo. Di fatto in alcuni frangenti il modulo biancoblù diventa un 3-5-2.

32′ Sassata di Rapetti su punizione, pallone che si infrange sulla traversa. Legino vicino al pari con una conclusione potentissima dell’attaccante, ex della partita.

30′ Il Savona perde un pallone velenoso in impostazione, Rapetti riconquista e poi subisce fallo. Punizione per il Legino dal limite dell’area.

29′ Timido squillo del Legino con il mancino di Ferrara dalla distanza, nessun problema per Moraglio.

26′ Sportellate tra Sassari e Tubino, l’attaccante del Savona subisce un colpo al volto e rimane a terra per qualche istante. Non sembrano esserci conseguenze particolari, l’ex Celle Varazze torna in campo.

23′ Ricordiamo che si sta giocando anche l’altra partita del girone, tra New Bragno e Albissole. Clicca qui per seguire la cronaca della partita.

21′ Aveva iniziato con intensità il Legino, poi è venuto fuori il Savona. Striscioni dominanti in ogni fase del gioco. Forse qualche pecca tecnica di troppo, ma la squadra di Cola è in totale controllo del match.

19′ Intervento in ritardo di Campus su Schirru: ammonito il 10 verdeblù.

17′ Primo exit poll sulle sistemazioni tattiche: Legino con il 4-2-3-1: Campus, Monte e Pescio alle spalle di Rapetti. 4-4-2 molto mobile per il Savona con Sassari e Rignanese punte. In particolare sono frequenti gli interscambi tra Damonte e Durante, sulla fascia dove il Legino sta soffrendo molto.

14′ Realizza ancora il Savona, ma c’è fuorigioco. Fiammata di Damonte che va al cross, pescato Covelli sul secondo palo che con un tiro rimasto in canna serve Rignanese. Il 9 trasforma ma era in offside. Biancoblù pericolosissimi sulla corsia di sinistra.

11′ Savona in vantaggio! Azione biancoblù ancora una volta sull’out di sinistra, pallone che arriva a Durante che da fuori area insacca. Tiro apparentemente non irresistibile per Mata, ma così il Savona sblocca la partita.

9′ Altro corner per il Vecchio Delfino, ancora dalla sinistra. Cross di Damonte per Rignanese, il colpo di testa del numero 9 termina sopra la traversa.

8′ Il Savona prova a far male con la palla in profondità per Rignanese, passaggio troppo lungo. La squadra di Cola cerca insistentemente di verticalizzare.

6′ Cross tagliato di Alessandro Damonte, risponde la difesa verdeblù che si rifugia in angolo. Timida conclusione di Covelli sullo sviluppo del corner, respinge il Legino.

4′ Punizione dalla trequarti battuta da Semperboni, cross sul secondo palo che non trova compagni. Avvio di partita molto intenso, accompagnato dall’enorme carica dei tifosi biancoblù.

2′ Pressione alta di Rapetti che fa tremare Moraglio, poi l’attaccante travolge fallosamente Durante.

Boato dei tifosi biancoblù che battezza la nuova stagione. Il primo calcio alla sfera lo dà Rignanese, si comincia!

Primo Tempo

Squadre ancora negli spogliatoi, il fischio d’inizio arriverà con qualche istante di ritardo.

Le squadre hanno terminato il riscaldamento. Ora gli ultimissimi preparativi, poi l’ingresso in campo per il primo derby tra Legino e Savona. I tifosi biancoblù preparano la coreografia. Nel frattempo il presidente del Legino Piero Carella ha premiato Nadia De Marchi, vice presidente del Savona.

In campo diversi volti nuovi. C’è il debutto in biancoblù di Samuele Sassari, uno dei giocatori chiave per la stagione del Savona. Novità anche nel Legino: titolari Monte (figlio di Fabrizio, allenatore del Savona nella prima parte dello scorso anno) e Pescio.

Le formazioni ufficiali:

Legino: 1 Mata, 2 Tubino, 3 Semperboni, 4 Di Donato, 5 Angeli, 6 Ferrara, 7 Pescio, 8 Vezzolla, 9 Rapetti, 10 Campus, 11 Monte. A disposizione: 12 Santelia, 13 L. Damonte, 14 G. Incorvaia, 15 Gorrino, 16 Mara, 17 Piacentini, 18 N. Tobia, 19 A. Tobia, 20 Romeo. Allenatore: Fabio Tobia.

Savona: 1 Moraglio, 2 Gaggero, 3 A. Damonte, 4 Durante, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Covelli, 8 Turone, 9 Rignanese, 10 Raja, 11 Sassari. A disposizione: 12 Posasco, 13 Cortesi, 14 Bellocci, 15 A. Incorvaia, 16 Cartiere, 17 Calcagno, 18 Fossati. Allenatore: Emanuele Cola

Dirige l’incontro Christian Bergonzi della sezione di Savona. Gli assistenti sono Rodio (Genova) e Pollero (Savona).

Quiliano. Non poteva cominciare in maniera più simbolica la stagione di Legino e Savona. Non si tratta solo dell’esordio ufficiale delle due squadre, ma è anche la prima stracittadina tra i verdeblù e il Vecchio Delfino. È dunque una giornata storica per il calcio savonese. I percorsi delle due squadre hanno sempre viaggiato su binari diversi, oggi per la prima volta si incrociano. La location è lo stadio “Andrea Picasso” di Quiliano, dove il Savona svolge i suoi allenamenti.

Anche se chiaramente l’aspetto rappresentativo della sfida è quello di maggior appeal, questo derby ha un valore importante anche dal punto di vista prettamente sportivo. Comincia infatti da qui il 2025/2026 delle due squadre. È un appuntamento che fornirà indicazioni significative ai due allenatori in vista dell’inizio del campionato (che partirà il 14 settembre) ma che chiaramente non va sbagliato anche per le dinamiche della Coppa Italia. Nel girone da quattro squadre, con anche New Bragno e Albissole, passa solo la prima: insomma, non sono contemplati passi falsi.