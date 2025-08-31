Coppa Italia Eccellenza e Promozione: i risultati delle prime partite

Coppa Italia Eccellenza: ottavi di finale
Carcarese 0-0 Fezzanese (la cronaca)
San Francesco Loano 2-2 Sporting Taggia Sanremo
Athletic Club Albaro 1-0 Campomorone Sant’Olcese
Molassana Boero 1-1 Bogliasco
Arenzano 2 -1 Golfo Paradiso Pro Recco
Busalla 0-4 Pietra Ligure
Genova Calcio 0 – 0 Voltrese
Millesimo 0 – 1 Rivasamba
Coppa Italia Promozione: le sfide delle savonesi nella fase a gironi
Girone A
Finale 3-2 Pontelungo
Ceriale 3-2 Baia Alassio Auxilium
Girone B
Legino 1-1 Savona (la cronaca)
Bragno 0-2 Albissole (la cronaca)