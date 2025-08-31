  • News24
Coppa Italia Eccellenza e Promozione: i risultati delle prime partite

Due format diverse tra categorie: ottavi di finale da una parte, fasi a gironi dall'altra. Ecco come sono andate le gare

Carcarese Vs Fezzanese

Coppa Italia Eccellenza: ottavi di finale

Carcarese 0-0 Fezzanese (la cronaca)

San Francesco Loano 2-2 Sporting Taggia Sanremo

Athletic Club Albaro 1-0 Campomorone Sant’Olcese

Molassana Boero 1-1 Bogliasco

Arenzano 2 -1  Golfo Paradiso Pro Recco

Busalla 0-4 Pietra Ligure

Genova Calcio 0 – 0 Voltrese

Millesimo 0 – 1 Rivasamba

Coppa Italia Promozione: le sfide delle savonesi nella fase a gironi

Girone A

Finale 3-2 Pontelungo

Ceriale 3-2 Baia Alassio Auxilium

Girone B

Legino 1-1 Savona (la cronaca)

Bragno 0-2  Albissole (la cronaca)

 

