Prime dichiarazioni

Coppa Italia di Serie D, il Vado passa contro la Sanremese, Roselli: “Ci vuole mentalità, devo lavorare molto”

I rossoblù passano ai trentaduesimi, per l'allenatore non basta però quanto visto in campo: "Non ricercato il gol come vorrei io. Tridente? Abbiamo anche altre soluzioni"

Vado. Il Vado di Roselli non si fa attendere. Buona la prima per la formazione rossoblù contro la Sanremese ed accesso ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Subito decisivo Arras, attaccante arrivato al Chittolina in questa sessione di mercato dalla Pro Palazzolo.

Un’ottima prova della formazione vadese, con un undici praticamente rivoluzionato, che ha convinto dagli spalti per tenacia e controllo della partita. Basta infatti una rete a premiare gli sforzi impiegati nei novanta minuti e trovare il piede giusto per competere al meglio nella stagione 25/26 di Serie D alle porte. Non è però d’accordo l’allenatore dei padroni di casa, che vuole vedere più grinta in campo da parte dei suoi.

“Mi sono arrabbiato perchè se gli avversari sono più bravi o ti va male un episodio queste partite le perdi”, queste le parole di Roselli al termine dei novanta minuti: “Se la squadra è in controllo bisogna avere più forza. Non abbiamo ricercato il gol come vorrei, per questo sono meno contento”.

“I giocatori hanno gamba, qualità, caratteristiche – continua l’allenatore -. Hanno tutto questo e se sono qua è normale possedere questi fattori, oltre alle condizioni. Però ci vuole anche più mentalità, atteggiamento“.

Nel secondo tempo il duplice cambio tattico Vita e Barwuah che porta al gol di Arras posizionando in campo il tridente offensivo: “Abbiamo anche altre soluzioni, cercheremo di combinarle durante l’anno nei momenti giusti. Magari sbaglieremo alcune volte, in altri momenti ci prenderemo. L’importante è avere sempre più soluzioni. Come vedo il bicchiere? Mezzo pieno, anche se sono consapevole che devo ancora lavorare molto, ma è quello che mi piace fare”.

 

