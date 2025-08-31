Coppa Italia di Serie D, il Vado passa contro la Sanremese, Roselli: “Ci vuole mentalità, devo lavorare molto”

Vado. Il Vado di Roselli non si fa attendere. Buona la prima per la formazione rossoblù contro la Sanremese ed accesso ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Subito decisivo Arras, attaccante arrivato al Chittolina in questa sessione di mercato dalla Pro Palazzolo.

Un’ottima prova della formazione vadese, con un undici praticamente rivoluzionato, che ha convinto dagli spalti per tenacia e controllo della partita. Basta infatti una rete a premiare gli sforzi impiegati nei novanta minuti e trovare il piede giusto per competere al meglio nella stagione 25/26 di Serie D alle porte. Non è però d’accordo l’allenatore dei padroni di casa, che vuole vedere più grinta in campo da parte dei suoi.

“Mi sono arrabbiato perchè se gli avversari sono più bravi o ti va male un episodio queste partite le perdi”, queste le parole di Roselli al termine dei novanta minuti: “Se la squadra è in controllo bisogna avere più forza. Non abbiamo ricercato il gol come vorrei, per questo sono meno contento”.

“I giocatori hanno gamba, qualità, caratteristiche – continua l’allenatore -. Hanno tutto questo e se sono qua è normale possedere questi fattori, oltre alle condizioni. Però ci vuole anche più mentalità, atteggiamento“.