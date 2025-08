Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione: ecco gli abbinamenti

Anche quest’anno la Coppa Italia di Eccellenza si svolgerà con un tabellone di tipo tennistico. L’andata sarà il 31 agosto, mentre il ritorno il 7 settembre. La competizione, a differenza delle altre coppe regionali, dà la possibilità del passaggio in Serie D in caso di vittoria della fase nazionale.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Fezzanese vs Carcarese

Arenzano vs Golfoparadiso

Voltrese vs Genova Calcio

Molassana vs Bogliasco

Pietra Ligure vs Busalla

S.F. Loano vs Sporting Taggia Sanremo

Campomorone Sant’Olcese vs Athletic Club Albaro

Millesimo vs Rivasamba

REGOLAMENTO

Le 16 Società in organico al Campionato di Eccellenza s.s. 2025/2026 parteciperanno alla Coppa Italia di Eccellenza.

La manifestazione si articolerà come di seguito:

Ottavi di Finale da disputarsi con gare di andata e ritorno nei giorni domenica 31 agosto 2025 e domenica 07 settembre 2025.

Quarti di Finale da disputarsi con gare di andata e ritorno nei giorni mercoledì 01 e 15 ottobre 2025.

Semifinali da disputarsi con gare di andata e ritorno nei giorni mercoledì 05 e 19 novembre 2025.

Finale: gara unica in campo neutro da disputarsi martedì 06 gennaio 2026.

Svolgimento della competizione: L’ordine di svolgimento del primo turno viene definito come di seguito: la Società con il miglior piazzamento nella graduatoria di merito sopra riportata disputerà “in casa” la gara di ritorno. Per i turni successivi varranno le seguenti disposizioni per ciascun accoppiamento:

la Società che nel turno precedente ha disputato la gara di andata fuori casa disputerà in casa la gara di andata del turno interessato, qualora entrambe le Società abbiano disputato in casa o fuori la gara di andata del turno precedente si procederà al sorteggio.

Modalità Tecniche: Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinali.

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Modalità Tecniche: Finale Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.