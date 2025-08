Controlli della polizia ad Alassio e Albenga, tre denunce per furto

Alassio/Albenga. Nel pieno della stagione estiva proseguono e si intensificano i controlli della Polizia di Stato lungo la Riviera di Ponente. Lo scorso fine settimana sono stati svolti una serie di servizi straordinari presso la stazione ferroviaria di Alassio e nel centro storico di Albenga da parte dei poliziotti del Commissariato di Alassio, con il supporto della Polizia Ferroviaria di Albenga, del Nucleo Cinofili di Genova e della Polizia Locale albenganese.

Durante il week end sono state identificate 211 persone e tre denunciate per furto. Otto persone sono state fermate e segnalate alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, cinque delle quali grazie al contributo di Leone, un Jack Russel Terrier in servizio presso la Questura di Genova. La droga è stata contestualmente sequestrata per l’ammontare complessivo di circa 9 grammi di cannabinoidi e un grammo di cocaina.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al monitoraggio del centro cittadino di Albenga nelle fasce orarie serali, le più interessate dalla movida estiva, con l’obiettivo di garantire il divertimento in sicurezza.

Nella giornata di sabato, presso la stazione ferroviaria di Alassio, i servizi si sono svolti in diversi momenti della giornata, intensificandosi negli orari di maggior affluenza di viaggiatori a scopo di prevenire reati ed episodi che potessero nuocere all’ordine e alla sicurezza pubblica.

L’azione congiunta delle forze di polizia rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante la stagione estiva.

Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.