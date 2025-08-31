Controesodo, giornata da “bollino rosso”: traffico intenso e code a tratti sulla A10 tra Pietra e Savona

Liguria. Traffico intenso e code a tratti sulla A10, tra Pietra Ligure e Savona, a causa del controesodo.

Con la fine di agosto, termina la stagione delle vacanze. Milioni di italiani, dopo aver goduto di un periodo di ferie e riposo, stanno facendo rientro a casa, e questo si traduce in un massiccio aumento del traffico sulle strade e autostrade di tutta Italia. La Liguria è una delle regioni più interessate da questo controesodo, con il nodo di Genova particolarmente sollecitato per via delle sua importanza viabilistica.

Secondo le stime di Anas e del Ministero dell’Interno, questo fine settimana, a cavallo tra sabato 30 e domenica 31 agosto, è stato segnato con il “bollino rosso” per il traffico. Stesso “colore” segnalato da Autostrade per l’Italia. Un’indicazione che preannuncia una circolazione “intensa con possibili criticità”, specialmente sulle grandi arterie autostradali. Il ministero ha stimato che solo in questi due giorni si muoveranno oltre 12 milioni di italiani, con la maggior parte dei veicoli diretti verso le grandi città del Centro-Nord.

Osservata speciale l’A10, che raccoglie il traffico in uscita dalla riviera di ponente, ancora affollata di turisti in questi ultimi giorni, e l’A26, che di fatto assorbe questo traffico in direzione nord e che in questi giorni conserva diverse cantierizzazioni decisamente impattanti sulle carreggiate.

Specularmente anche A12 e A7 hanno le stesse potenziali criticità, e anche loro infatti restano a rischio, soprattutto per quanto riguarda lo svincolo tra Genova Est e il bivio con la Genova Milano. Secondo le stime di Autostrade per l’Italia, il “bollino rosso” diventerà arancione in serata.