Liguria. Una settimana di Ferragosto costellata di allerte per caldo, con temperature che toccheranno i 35 gradi. Ad aumentare il disagio fisiologico l’elevato livello di umidità.
Secondo l’ultimo bollettino di Arpal, “un parziale indebolimento dell’anticiclone coninfiltrazioni di aria più fresca in quota determina unaumento dell’instabilità mercoledì pomeriggio e giovedìcon possibili temporali specie sui rilievi, localmente fortie associati a colpi di vento. Nuova rimonta anticiclonica e condizioni più stabili per Ferragosto”.
Temperature ancora molto elevate almeno fino a sabato, stando alle previsioni meteo.
“Permane un clima torrido in presenza di venti secchi settentrionali, più afoso nelle fasi di calma di vento e nelle ore pomeridiane e serali” concludono da Arpal.
Dall’analisi del Centro Meteo Limet ecco la situazione nella riviera savonese: Savona centro: +35.9°C; Savona Zinola: +36.8°C; Albissola Marina: +36.2°C; Varazze: +35.6°C; Pietra Ligure: +36.6°C; Loano: +37.2°C.
“La Liguria sta sperimentando condizioni di caldo assai opprimente, esasperate dalla subsidenza indotta dall’anticiclone, ossia il moto discendente della massa d’aria all’interno di esso, con conseguente incremento della temperatura per compressione” affermano da Limet.
Resta, quindi, massima l’allerta per la persistente ondata di calore anche sul fronte sanitario e assistenziale, con particolare attenzione alle persone più fragili.